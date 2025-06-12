تكنولوجيا: سامسونج تشوّق لكاميرا “أذكى” في Galaxy Z Fold7 وتؤكد المعالج رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجهت أحدث إعلانات سامسونج الترويجية انتقادات واسعة بسبب اللغة التسويقية المبالغ فيها، وهو أمر يمكن تفهمه، إذ غالبًا ما تُستخدم كلمات كثيرة لنقل مضمون محدود. ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض المعلومات من هذه المواد الترويجية.

ففي الفيديو أدناه، يظهر بشكل واضح – على الأقل بالنسبة للمراقبين المتخصصين – نمط بكسلات حساس كاميرا، ما يُعد إشارة غير مباشرة لاحتمالية استخدام حساس بدقة 200 ميجابكسل في خليفة Galaxy Z Fold6. ومع ذلك، لا توجد أي إشارة مباشرة لهذا الأمر في النص الرسمي المرافق للفيديو.

بدلًا من ذلك، تعود سامسونج مجددًا للحديث عن Galaxy AI، هذه المرة في سياق التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف. فمنذ إطلاق سلسلة Galaxy S24، تؤكد سامسونج أن هواتفها “أذكى” من الأجهزة المنافسة، ومع كل إصدار جديد، تتوسع وظائف Galaxy AI. ويُتوقع استمرار هذا التوجه مع Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 في صيف 2025، لا سيما فيما يتعلق بمزايا الكاميرا.

وتحديدًا، ستؤدي الكاميرا دور “العين” القادرة على استيعاب وفهم البيئة المحيطة بفضل نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط (LLMs)، مما يجعل كاميرا Galaxy Z Fold7 مركزًا لابتكارات Galaxy AI ويوفر للمستخدمين قيمة مضافة حقيقية.

في المقابل، أكّدت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أن النسخة الأمريكية من Galaxy Z Fold7 ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite (SM8750). ومن المتوقع أن تحمل النسخة الأوروبية نفس المعالج، بخلاف ما يُتوقع لهواتف Galaxy Z Flip7 وGalaxy Z Flip7 FE.

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