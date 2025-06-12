شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقلل سعة بطارية Pixel 6A بسبب مشاكل ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

فى وقت سابق من هذا العام، قامت Google بشحن تحديث Pixel 4A لبعض المالكين والذي أدى إلى خفض عمر البطارية للتخفيف من خطر ارتفاع درجة الحرارة، وسرعان ما ستفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى Pixel 6A.

وصرح أليكس موريكونى من جوجل، لموقع ذا فيرج : "ستتطلب مجموعة فرعية من هواتف Pixel 6A تحديثًا برمجيًا إلزاميًا للحد من خطر ارتفاع درجة حرارة البطارية ، وأضاف : "سيُفعّل التحديث ميزات إدارة البطارية التي ستُقلل من سعة البطارية وأداء الشحن بعد وصولها إلى 400 دورة شحن. وسنتواصل مع العملاء المتأثرين الشهر المقبل، وسنزودهم بجميع المعلومات اللازمة لمعالجة المشكلة".

كما ذكر موقع Android Authority ، فقد أبلغ مستخدمان على الأقل عن حالات اشتعال النيران في هواتف Pixel 6A، حيث قال أحد المستخدمين على موقع Reddit إن هاتف Pixel 6A "احترق تلقائيًا في منتصف الليل ، كما رصد موقع Android Authority سلاسل تعليمات برمجية في إصدار Android 16 QPR1 Beta 2 تنبه مستخدمي Pixel 6A إلى "مشكلة محتملة تتعلق بارتفاع درجة حرارة البطارية.

وفي أبريل، أعلنت Google أيضًا عن برنامج إصلاح موسع لمشاكل انتفاخ البطارية مع Pixel 7A.