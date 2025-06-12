شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ChatGPT عملها تانى.. هنقولك أفضل نماذج ذكاء اصطناعى هتساعدك فى شغلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق ChatGPT الخيار الأمثل لبرامج الذكاء الاصطناعي، إلا أن السوق يزخر بالخيارات المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المحددة، فعندما أُطلق ChatGPT، أحدث ضجةً عالمية، حيث بدأ كنموذج لغة واسع النطاق (LLM) قائم على الذكاء الاصطناعي قائم على النصوص، وأصبح ChatGPT أكثر ذكاءً منذ ذلك الحين، فهو الآن قادر على التفكير المنطقي، وإنشاء الصور من الصفر، ويمكنه أيضًا تذكر تفضيلاتك من خلال ذاكرته.

ومع ذلك، فإن عالم الذكاء الاصطناعي ليس محدودًا، حتى مع سيطرة ChatGPT على حوالي 80% من إجمالي حركة البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن SimilarWeb.

و تتوفر العديد من الخيارات الآن، لذا من الجدير الاطلاع على بعض بدائل ChatGPT التي تساعدك في إنجاز مهامك اليومية ، على النحو التالي :

1.Gemini

يُعتبر Gemini، المنافس الأقوى لـ ChatGPT وأداة الذكاء الاصطناعي من Google، كبديل لأداة OpenAI.

لا يختلف بالضرورة عن ChatGPT كثيرًا، ويمكنه القيام بكل ما يمكنه فعله تقريبًا، ولكن وجوده أكثر وضوحًا ووضوحًا نظرًا لاعتمادنا على خدمات Google.

وهذا التكامل غير المقصود جعل Gemini الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز ChatGPT، خاصةً إذا كانوا بالفعل منخرطين في نظام Google للبريد الإلكتروني وغيره.

2.Perplexity



يملك لغة تصميم جيدة فهذه الأداة من الذكاء الاصطناعي لديها سرعة استجابة للاستفسارات،كما أنها خيار جيد في تصفح الإنترنت لتزويدك بملخصات سريعة ومفصلة لكل ما قد يثير اهتمامك، علاوة على ذلك، إنها بديل رائع للبحث في جوجل عن أي شيء قد تحتاجه، لأنها توفر معلومات دقيقة وموجزة حول الموضوع الذي تختاره. حتى مع ذلك، وكما هو الحال مع جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي، من الأفضل التحقق من جميع المعلومات التي تتلقاها من روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

3. NotebookLM

هو منتج من جوجل، مخصص بشكل أساسي لتدوين الملاحظات وإجراء الأبحاث، وعلى NotebookLM، يمكن للمستخدمين إنشاء دفاتر ملاحظات متعددة، وحتى تحميل مستندات لاستخدامها كمصدر للتحليل.



بالنسبة للطلاب والباحثين، يُمكنه المساعدة في سد الفجوات من خلال توفير وجهات نظر وأنماط فريدة. إنه، بمعنى ما، شريك دراسة ممتاز - كل ذلك ضمن الخطة المجانية ومن أفضل ميزاته إمكانية التبديل بسهولة بين وضعي "الدليل" و"المحلل".

4. آيدوجرام

وهو أداة توليد صور، يبرز بين نخبة من منشئي الصور بالذكاء الاصطناعي، بفضل قدرته على تخصيص وإدارة العديد من الجوانب الرئيسية لصورك المُولّدة بالذكاء الاصطناعي (مثل الحجم والنسبة)، والتي لا تقدمها الخدمات الأخرى أو تُخفيها وراء اشتراك مدفوع.

Notion AI



يقوم هذا الذكاء الاصطناعي بتنسيق ملاحظاتك جيداً، فما عليك سوى إضافة معلومات معقدة وسيتم تنسيقها بشكل ملحوظ .



