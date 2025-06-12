تكنولوجيا: Nothing تكشف سبب استحواذها على Essential… والمفاجأة: ليس من أجل براءات الاختراع!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فبراير 2021، انتشرت تقارير تؤكد أن شركة Nothing قد استحوذت على شركة Essential Inc.، أو بالأحرى ما تبقّى منها بعد إغلاقها السريع، وهي الشركة التي أسسها “أندي روبين”.

في ذلك الوقت، لم تكشف Nothing عن أي تفاصيل حول دوافع الاستحواذ أو خططها المستقبلية بشأنه. لكن مؤخرًا، نشرت الشركة مقطع فيديو توضيحيًا كشفت فيه عن الأسباب الحقيقية خلف هذه الخطوة.

في الفيديو الذي تجاوزت مدته 7 دقائق، ظهرت مشاهد متعددة لنموذج أولي يعمل من هاتف Project Gem الذي كانت Essential تطوّره قبل إغلاقها. ورغم غرابة تصميم الهاتف الذي لم يرَ النور رسميًا، فإن التفاصيل التي كشفها الفيديو كانت أكثر إثارة.

بحسب “كارل باي” مؤسس Nothing، كانت الشركة تفكّر جديًا في إطلاق اسم Essential عليها قبل أن تستقر على اسمها الحالي.

وعلّق باي قائلاً إن اسم Essential بسيط وأنيق بدرجة لفتت انتباههم، لذلك قرروا الاستحواذ على العلامة التجارية، بما في ذلك اسم النطاق Essential.com والذي وصفه بأنه سيكون ذا قيمة عالية مستقبلًا، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية على مواقع التواصل.

ورغم ذلك، أكد باي أن الصفقة لم تتضمن أي براءات اختراع، بل كانت محصورة في الأصول الرقمية والاسم التجاري. وعندما سُئل عن قيمة الصفقة، رفض الإفصاح عنها، موضحًا أن ذلك سيعد خرقًا لاتفاقية عدم الإفصاح (NDA) التي تم توقيعها.

لكن لاحقًا، تراجعت Nothing عن فكرة استخدام اسم Essential، إذ رأت أن الاسم لا يزال مرتبطًا بعلامة سابقة في نفس المجال، وقد يؤدي إلى إرباك السوق أو خلق انطباع خاطئ بأن هناك محاولة لإحياء اسم Essential من جديد.

إضافة إلى ذلك، كشف كارل باي أن اسم Stone كان أحد الخيارات المقترحة أيضًا قبل الاستقرار على اسم Nothing. ورغم غرابة هذا الاسم أيضًا، أوضح باي أن أسماء العلامات التجارية قد تكون مهمة وقد لا تكون كذلك، فالمعيار الحقيقي في النهاية هو جودة المنتجات. واستشهد بشركة أبل كمثال، حيث أن اسمها يشير إلى فاكهة لكنه أصبح رمزًا عالميًا للجودة بسبب ما تقدّمه من منتجات قوية.

الجدير بالذكر أن Nothing أعادت استخدام اسم Essential هذا العام من خلال إطلاق هاتفي Nothing Phone (3a) وNothing Phone (3a) Pro، واللذين توفّرا على أمازون بسعر 499 دولارًا. وقد جاء الهاتفان بزرّ جديد يُدعى Essential Key، يفعّل ميزة حصرية تُعرف باسم Essential Space عند الضغط عليه.

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