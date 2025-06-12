تكنولوجيا: Poco F7 يُخيّب الآمال في أول ظهور على Geekbench رغم قوة Snapdragon 8s Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي مؤخرًا بالتشويق لهاتف Poco F7 على مدار الأسبوع الماضي، تمهيدًا لإطلاقه المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر. ويُصنّف الهاتف ضمن الفئة شبه الرائدة، وقد ظهر رسميًا لأول مرة على منصة Geekbench قبل الكشف عنه رسميًا.

جاء الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench برقم الطراز 25053PC47G، وهو نفس الرقم الذي ظهر سابقًا في عدد من مواقع الشهادات.

وأكّدت البيانات أنه يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 مع وحدة رسوميات Adreno 825، إلى جانب ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

لكن من حيث الأداء، لم يتمكن Poco F7 من تقديم نتائج مبشّرة. فقد سجّل 1,937 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و6,021 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي نتائج أقل بشكل ملحوظ من المعدلات المعتادة لهذا المعالج. إذ أن Snapdragon 8s Gen 4 يقدّم أداءً قريبًا من Snapdragon 8 Gen 3، والذي يحقق عادةً نحو 2,100 و7,000 نقطة على التوالي في هذه الاختبارات.

من المتوقع أن يُطرح Poco F7 عالميًا في وقت لاحق من هذا الشهر، باعتباره النسخة العالمية من Redmi Turbo 4 Pro الذي أُطلق في الصين خلال أبريل الماضي.

المصدر