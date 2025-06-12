شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ترى نفسك مع تقدمك فى السن باستخدام ChatGPT خطوة بخطوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل ترغب بمعرفة كيف ستبدو مع تقدمك فى السن؟ بفضل إمكانيات إنشاء الصور فى ChatGPT، يمكنك الآن أن تطلب من الذكاء الاصطناعى إنشاء صور لنفسك المستقبلية فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من عمرك.

كيفية إنشاء مظهرك المستقبلى باستخدام ChatGPT: دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: قم بتحميل صورة حالية لنفسك، وللحصول على أدق نتيجة، ابدأ بمشاركة صورة حديثة لك مع ChatGPT، الصورة الواضحة هى الأنسب.

الخطوة 2: إعطاء توجيه واضح من ChatGPT إنشاء صورة تُبيّن كيف ستبدو فى عمرٍ مُحدد.

إليك بعض الإرشادات التى يُمكنك استخدامها:

هل يمكنك أن تظهر لى كيف يمكن أن أبدو فى الأربعينيات من عمرى بناءً على هذه الصورة؟ - ساعدنى فى إنشاء صورة لى فى الخمسينيات من عمرى باستخدام الصورة التى قمت بتحميلها.

كيف أبدو فى الستينيات من عمري؟ استخدم صورتى التى رفعتها، يمكنك أيضًا طلب إصدارات مختلفة لكل عقد، مثل أرنى ثلاث صور أنا فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من عمري.

الخطوة 3: انتظر حتى يتم إنشاء الصورة سيقوم ChatGPT بمعالجة طلبك وإرجاع صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لكيفية ظهورك فى العمر الذى حددته، ملاحظة: الصور المولدة هى مجرد تقديرات وقد لا تعكس مظهرك الفعلي.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

1- استخدم صورة عالية الدقة ومضاءة جيدًا.

2- تجنب المرشحات أو المكياج الثقيل للحصول على تحول أكثر واقعية.

3- كن محددًا إذا كنت تريد أن تظل سمات معينة ثابتة (مثل تسريحة الشعر أو شعر الوجه).

4- يمكنك أيضًا ذكر عوامل نمط الحياة مثل "غير مدخن" أو "مُركز على اللياقة البدنية" إذا كنت تريد أن تؤثر هذه العوامل على تأثيرات الشيخوخة.