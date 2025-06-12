شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية إخفاء آخر ظهور لك على الواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق الواتساب من أشهر تطبيقات المراسلة الأوسع استخداما عالميًا، لذا يبحث المستخدم دائما عن وسائل لزيادة عوامل الحماية للبيانات المتعلقة به المتداولة عبر حسابه على الواتساب، لذا نستعرض لك خلال السطور التالية كيفية الحماية وزيادة الخصوصية منعا من الاختراق.



وتعد واحدة من أهم خطواتك لحماية خصوصية حسابك على واتساب هو إخفاء آخر ظهور، والتحكم فى خصوصية الصور والفيديوهات، والتحكم فى من يمكنه إضافتك للمجموعات.

إخفاء آخر ظهور (Last Seen) الخطوات:

من "الإعدادات" (Settings) واضغط على "الخصوصية" (Privacy)، ثم على "آخر ظهور ومتصل الآن" (Last seen & online) وهنا يمكنكِ اختيار من يمكنه رؤية آخر ظهور لكِ:

1. الكل (Everyone): يمكن لأى شخص رؤية آخر ظهور لكِ.

2. جهات اتصالى (My contacts): يمكن لجهات اتصالك فقط رؤية آخر ظهور لكِ.

3. جهات اتصالى باستثناء... (My contacts except...): يمكنكِ استثناء جهات اتصال معينة من رؤية آخر ظهور لكِ.

4. لا أحد (Nobody): لن يتمكن أى شخص من رؤية آخر ظهور لكِ.

ومع إخفاء آخر ظهور لكِ، لن تتمكنى من رؤية آخر ظهور للآخرين أيضًا.