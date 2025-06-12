شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تتمكن من تغيير التطبيقات الافتراضية على هاتفك الآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تملك هاتف آيفون وترغب فى تغيير التطبيقات الافتراضية، يمكنك الآن القيام بذلك، حيث كنت تقتصر على التطبيقات التى تريد Apple منك استخدامها، وخاصة متصفح Safari.

والآن مع نظام iOS 18.2، لديك مجموعة واسعة من التطبيقات التى يمكنك تعيينها افتراضيًا، لذلك، يجب أن يكون لديك نظام iOS 18.2 أو إصدارات أحدث مثبتة لتغيير التطبيقات الافتراضية على جهاز iPhone الخاص بك، بما فى ذلك تحديد تطبيقات الجهات الخارجية للبريد الإلكترونى، والمراسلة، والمكالمات، وتصفية المكالمات، وتصفح الويب، وكلمات المرور، بالإضافة إلى لوحة المفاتيح.

وحول كيفية تغيير التطبيقات الافتراضية على جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك،.مرر للأسفل وانقر على التطبيقات

2. سترى الآن خيارًا يُسمى "التطبيقات الافتراضية" أعلى قسم التطبيقات، انقر عليه.

3. فى قسم "التطبيقات الافتراضية"، سترى فئات متنوعة، بما فى ذلك البريد الإلكترونى، والمراسلة، والمكالمات، وتصفية المكالمات، والمزيد.

4. بناءً على الفئة التى تريد تخصيصها، لننتقل إلى البريد الإلكترونى فى هذا المثال، يمكنك اختيار تطبيق تابع لجهة خارجية.

على سبيل المثال، إذا ثبّت Gmail من متجر التطبيقات، يمكنك تعيينه كتطبيق افتراضى بدلًا من تطبيق بريد Apple.

وبالمثل، بالنسبة لتطبيق "المكالمات"، يمكنك اختيار FaceTime أو الهاتف أو WhatsApp، إذا كان مثبتًا.



تجدر الإشارة إلى أنه مع نظام iOS 14، أتاحت Apple إمكانية تغيير المتصفح وتطبيق البريد الافتراضيين.