شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تفعيل ميزة الرقابة الأبوية على يوتيوب لحماية طفلك من المحتوى الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد الرقابة الأبوية على يوتيوب ضرورية لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب، كما يتوفر "وضع تقييد المحتوى" ليقدم حلًا سريعًا، فإن تطبيق YouTube Kids يُعتبر الخيار الأمثل والأكثر شمولًا لتوفير بيئة مشاهدة آمنة ومتحكم بها للأطفال.

ويمكنك الحفاظ على طفلك من خلال تطبيق بعض الخطوات والاستفادة من الميزات المتاحة، التى تمكن الآباء من ضمان تجربة يوتيوب إيجابية وآمنة لأطفالهم، فهناك طريقتان رئيسيتان لتفعيل الرقابة الأبوية على يوتيوب، إما من خلال تطبيق YouTube Kids المخصص للأطفال، أو من خلال إعدادات الوضع المقيّد (Restricted Mode) فى تطبيق YouTube العادى أو موقعه الإلكتروني.

كما يمكنك استخدام تطبيق Family Link من Google للتحكم الشامل فى حساب طفلك.

إليك الخطوات التفصيلية لكل طريقة:1. تفعيل الرقابة الأبوية باستخدام تطبيق YouTube Kids (للأطفال دون 12 عامًا):

تطبيق YouTube Kids مصمم خصيصًا للأطفال، ويقدم محتوى منتقى ومناسب لأعمارهم.

1. تنزيل التطبيق: قم بتنزيل وتثبيت تطبيق YouTube Kids على جهاز طفلك.

2. إعداد حساب الطفل:

1. افتح التطبيق وانقر على "أنا والد".

2. اتبع التعليمات لإعداد حساب طفلك، بما فى ذلك التحقق من عمرك وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Google.

3. اختر أو أنشئ ملفًا شخصيًا لطفلك.

3. إعدادات المحتوى:

1. بمجرد الدخول إلى التطبيق، يمكنك التحكم فى إعدادات المحتوى.

2. فى الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة القفل.

3. أدخل رمز مرور أو حل المسألة الحسابية.

4. اختر "الإعدادات" ثم حدد ملف طفلك الشخصي.

5. أدخل كلمة مرور حسابك الأبوي.

6. انقر على "تعديل الإعدادات" بجانب "إعدادات المحتوى".

7. يمكنك الاختيار بين مستويات المحتوى المختلفة:

8. مرحلة ما قبل المدرسة: محتوى للأطفال فى سن 4 سنوات وما دون.

9. الأصغر: محتوى للأطفال من 5 إلى 8 سنوات.

10. الأكبر: محتوى للأطفال من 9 إلى 12 سنة.

11. المحتوى المعتمد فقط: يمكنك الموافقة يدويًا على القنوات ومقاطع الفيديو التى يمكن لطفلك مشاهدتها.