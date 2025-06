شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع تتبع التطبيقات لك على هاتفك الآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد إعداد التطبيقات الإلكترونية على هاتفك، والتى قد ينجم عنها أضرار كبرى تعرضك لاختراق بياناتك حساباتك الشخصية، لاسيما أن بعض التطبيقات قد يكون لديها القدرة على تعقبك وكشف بيانات شديدة الحساسية عنك، لذا يجب منع هذه الجريمة من خلال اتباع ما سنلقى الضوء عليه بالسطور التالية.

على هواتف آيفون (iOS):

تتميز هواتف آيفون بخاصية "شفافية تتبع التطبيقات" (App Tracking Transparency) التى تمنحك تحكمًا كبيرًا فى هذا الأمر.

ولإيقاف طلب التتبع من جميع التطبيقات:

- اذهب إلى الإعدادات (Settings).

- انقر على الخصوصية والأمان (Privacy & Security).

- اضغط على التتبع (Tracking).

- قم بإيقاف تشغيل خيار "السماح للتطبيقات بطلب التتبع" (Allow Apps to Request to Track).

- عند إيقاف هذا الخيار، سيتم التعامل مع أى تطبيق يطلب إذن التتبع كما لو كنت قد اخترت "مطالبة التطبيق بعدم التتبع".

مراجعة وتعديل أذونات التتبع لتطبيقات معينة:

- اذهب إلى الإعدادات (Settings).

- انقر على الخصوصية والأمان (Privacy & Security).

- اضغط على التتبع (Tracking).

- سترى قائمة بالتطبيقات التى طلبت إذن التتبع. يمكنك تفعيل أو إيقاف الإذن لكل تطبيق على حدة من خلال النقر على زر التبديل بجانبه.

إدارة أذونات الموقع الجغرافي:

- اذهب إلى الإعدادات (Settings).

- انقر على الخصوصية والأمان (Privacy & Security).

- اضغط على خدمات الموقع (Location Services).

- قم بمراجعة إعدادات الموقع لكل تطبيق على حدة.

يفضل اختيار "أثناء استخدام التطبيق" أو "عدم السماح أبدًا" (Never) بدلًا من "السماح دائمًا" (Always) للتطبيقات التى لا تحتاج إلى موقعك بشكل مستمر.