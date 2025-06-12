شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تفعيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، ما يسهل متابعة المحادثات دون الحاجة إلى الاستماع الكامل لكل رسالة صوتية، خاصة في أوقات العمل أو الأماكن التي لا يمكن فيها تشغيل الصوت.

الميزة تعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المستخدم، وتوفير بدائل أكثر مرونة للتواصل داخل التطبيق.

ما هي ميزة تحويل الصوت إلى نص؟

الميزة الجديدة تقوم بتحويل الرسائل الصوتية المرسلة عبر واتساب إلى نص مكتوب، بحيث يمكن قراءته مباشرة داخل المحادثة، وهي مفيدة لتوفير الوقت، وتقليل الاعتماد على سماعات الأذن أو إعادة الاستماع المتكرر لفهم محتوى الرسالة.

الأجهزة التي تدعم الميزة

الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظامي iOS وأندرويد، لكن يتعين التأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار للحصول على هذه الخاصية، وفي حال عدم ظهورها، قد تكون المشكلة متعلقة بنسخة نظام التشغيل، ويُنصح بالتحديث إلى نسخة أحدث.

خطوات تفعيل تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على واتساب:

تأكد من أن تطبيق واتساب محدث إلى آخر إصدار متاح.

افتح تطبيق واتساب. انتقل إلى الإعدادات. اختر الدردشات Chats. اضغط على خيار تحويل الرسائل الصوتية إلى نص Voice Message Transcripts. فعل الميزة، ثم حدد اللغة التي ترغب في قراءة النصوص بها. بعد تفعيل الميزة، يمكن تحويل أي رسالة صوتية إلى نص من خلال الضغط المطول على الرسالة، ثم اختيار "تحويل إلى نص".



هذه الميزة توفر حلاً عمليًا لمتابعة الرسائل الصوتية بسرعة، خاصة في بيئات العمل أو أثناء الاجتماعات، وتسهل على المستخدمين الوصول إلى محتوى المحادثة دون الحاجة للاستماع الكامل.