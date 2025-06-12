شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعثر على شبكات WI-FI مجانية لاستخدامها بأمان دون خرق لبياناتك الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ غالبية المستخدمين إلى شبكات الواى فاي المجانية أثناء التنقل دون الحاجة إلى استخدام بيانات الجوال المُكلفة، وقد تكون تلك الشبكات وسيلة لاختراق بياناتك الشخصية عبر هاتفك المحمول، لذا نستعرض خلال السطور التالية بعض من الإجراءات بشأن كيفية تحديد موقع شبكة واى فاى مجانية واستخدامها بأمان فى العديد من المواقع، باتباع بعض الخطوات البسيطة والاحتياطات.

وتوفر العديد من الأماكن العامة خدمة واى فاي، ولكن ليست جميع الاتصالات آمنة،و هناك نوعان نقاط اتصال محمولة ونقاط اتصال عامة.

وتستخدم نقاط الاتصال المحمولة هاتفك الذكى لمشاركة الإنترنت مع أجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية، حيث تدعم العديد من باقات الهاتف هذه الميزة، مما يتيح لك إنشاء نقطة اتصال خاصة، فى حين تنتشر نقاط الاتصال العامة فى أماكن مثل المقاهى والمطارات ومراكز التسوق والمكتبات والفنادق وتهدف هذه الشبكات إلى توفير إنترنت مجانى للعملاء والزوار.

وهناك تطبيقات مصممة لتحديد مواقع نقاط اتصال واى فاى القريبة منك، مثل Instabridge وWiFi Map وWiFi Around وWiman وWeFi قوائم أو خرائط للشبكات المتاحة، غالبًا مع تفاصيل مفيدة مثل متطلبات تسجيل الدخول وآراء المستخدمين.

وتساعدك هذه التطبيقات فى العثور على اتصالات موثوقة بسرعة وكفاءة.

كيفية الاتصال بأمان

للاتصال بشبكة واى فاى مجانية، تأكد أولًا من أن جهازك يدعم واى فاى وقم بتشغيله. بمجرد وصولك إلى الموقع، افتح إعدادات واى فاى فى جهازك وحدد الشبكة التى تريد الاتصال بها.



تتطلب العديد من الشبكات العامة فتح متصفح والموافقة على الشروط أو إدخال بريد إلكترونى قبل الاتصال بالإنترنت.

مع ذلك، تتطلب بعض الشبكات كلمة مرور، والتى يمكنك طلبها فى المكان.

من ناحية أخرى، لابد من تجنب الوصول إلى الحسابات الحساسة، مثل البنوك، أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت عبر شبكات غير آمنة، ولا تترك جهازك دون مراقبة فى الأماكن العامة، حتى شبكات الواى فاى الآمنة قد تحمل مخاطر، لذا توخَّ الحذر عند مشاركة معلوماتك الشخصية.

لا تتطلب شبكات الواى فاى العامة مصادقة قوية، مما يجعلها عرضة للمخترقين، كما يمكنهم اعتراض البيانات، وسرقة كلمات المرور، أو حتى تثبيت برامج ضارة على جهازك، لذا توخَّ الحذر وفكِّر فى استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لمزيد من الحماية.