شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة بيرسيفيرانس تدرس الصخور المريخية القديمة فى منطقة سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

في دراسة أُجريت في يونيو 2025 الجارى ، بقيت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا وواصلت هبوطها على السطح المسطح، متقدمةً أكثر على فوهة جيزيرو على المريخ ، وأشار العلماء إلى أن هذه المنطقة قد تحتوي على بعض أقدم الصخور التي دُرست على سطح المريخ، ما يعني أنها موقع مثالي لاكتشاف رؤى ثاقبة حول التاريخ القديم للكوكب، وتتجول مركبة "بيرسيفيرانس" حاليًا في "فولبرين"، وهي نتوء صخري فاتح اللون يوفر فرصة واعدة للتحليل الجيولوجي.

مقارنة بين فولبرين وكوبر كوف: أدلة على ماضي المريخ

وفقًا لفريق علماء ناسا، فإنهم يركزون على مقارنة فولبرين بالنتوء الصخري الغني بالزبرجد الزيتوني المعروف باسم "كوبر كوف ، وتتيح هذه المقارنات نظرةً أعمق على الوحدة الجيولوجية الرئيسية التي تشغلها الكربونات والزبرجد الزيتوني، و تُعرف هذه التكوينات باسم التكوين الذي يمتد مئات الكيلومترات غرب فوهة جيزيرو ، وبعد معرفة التكوين الصخري، اكتسب الباحثون فهمًا عميقًا لسطح المريخ والظروف المحيطة به التي كانت قائمة قبل مليارات السنين باستخدام بيانات مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا .

روح الاستكشاف: من سفالبارد إلى المريخ

تجوب سفينة "بيرسيفيرانس" الكثبان الرملية، وتتجه نحو التلال الصخرية، باحثةً عن تحديات المريخ بشغفٍ وفضول.