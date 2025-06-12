شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتخلص من رسائل Gmail المزعجة دون شراء مساحة تخزين إضافية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر صندوق بريد Gmail ضرورى لتلقى جميع الرسائل المهمة، ولكن مع محدودية مساحة التخزين، قد تظهر لك أحيانًا مطالبات بتفريغها أو شراء مساحة إضافية، ولمعالجة هذه المشكلة، سنُدرج بعض النقاط المهمة التى ستساعدك على تفريغ بريدك الوارد والاستمتاع بتجربة سلسة، دون إزعاجك بالمطالبات بين الحين والآخر.

1. ابدأ باستخدام "مدير التخزين" فى Google One

تفضل بزيارة googlestorage للتحقق مما يشغل مساحة فى Gmail وDrive والصور، وقد توفر لك هذه الصفحة عرضًا واضحًا، بل وتُبرز أيضًا العناصر الكبيرة التى يمكنك حذفها بسرعة.

2. إلغاء الاشتراك فى رسائل البريد الإلكترونى غير المرغوب فيها

انقر على "إلغاء الاشتراك" أسفل النشرات الإخبارية المتكررة أو رسائل البريد الإلكترونى الترويجية التى لم تعد تقرأها، ويساعد هذا على منع الفوضى فى المستقبل ويُبقى صندوق الوارد الخاص بك سهل الإدارة.

3. تنظيف رسائل البريد الإلكترونى الترويجية والاجتماعية

تفضل بزيارة صندوق الوارد فى Gmail وانقر على علامتى التبويب "العروض الترويجية" و"التواصل الاجتماعي"، وستجد من عدد رسائل البريد الإلكترونى غير المقروءة أو غير الضرورية الموجودة هناك، لذا حدد الكل واحذفها دفعةً واحدة.

ويمكنك أيضًا استخدام مصطلحات بحث مثل category:promotions أو category:social للعثور على رسائل البريد الإلكترونى وإزالتها من هذه المجلدات.

4. أفرغ مجلدات المهملات والبريد العشوائي

حذف رسائل البريد الإلكترونى لا يكفى، فهى تبقى فى سلة المهملات لمدة 30 يومًا، انتقل إلى مجلدات سلة المهملات والبريد العشوائى وانقر على "إفراغ" لحذف رسائل البريد الإلكترونى هذه بشكل دائم واستعادة المساحة على الفور.

5. استخدم الفلاتر والتصنيفات لتنظيم رسائلك

اضبط الفلاتر لحذف رسائل البريد الإلكترونى الواردة من مُرسِلين مُحددين تلقائيًا أو تصنيفها. يُساعدك هذا على تجنّب تكديس رسائل غير ضرورية فى المستقبل.

6. نسخ الصور احتياطيًا وإزالتها من Gmail

أحيانًا، تشغل الصور المُشاركة عبر البريد الإلكترونى مساحة، احفظ الصور المهمة على جهازك أو فى صور Google، ثم احذف رسائل البريد الإلكتروني.

7. حذف المرفقات الكبيرة

تستهلك المرفقات مساحة كبيرة، لذا استخدم شريط البحث واكتب attachment larger للعثور على رسائل البريد الإلكتروني التى تحتوى على مرفقات أكبر من 10 ميجابايت ثم راجع واحذف المرفقات التى لم تعد بحاجة إليها.