شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى طفلك من مخاطر الإنترنت فى خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء الانتشار الواسع للتكنولوجيا والإنترنت، أصبح أطفالنا عرضة لمخاطر جديدة ومتزايدة، تتمثل في المحتوى الضار والاستغلال الرقمي، ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على هذه التحديات وتقديم حلول عملية لحماية أطفالنا فى الفضاء الرقمي.

وتختلف مخاطر المحتوى الضار والاستغلال الرقمى على الأطفال، مابين التنمر الإلكتروني، حيث يتعرض الأطفال للسخرية أو التهديد أو الإهانة عبر الإنترنت، مما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والعاطفية.



كما أن المحتوى غير اللائق من أهم المخاطر، فقد يتعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، مثل العنف، الإباحية، أو المواد التى تروج للكراهية والتطرف، بجانب الاستغلال الجنسى عبر الإنترنت، وأيضا خطر التعرض لعمليات الاحتيال والابتزاز،فقد يتعرض الأطفال لرسائل أو روابط تهدف إلى سرقة معلوماتهم الشخصية أو ابتزازهم ماليًا أو جنسيًا.

كيفية حماية أطفالنا من المحتوى الضار والاستغلال الرقمي: 1. التواصل المفتوح والوعى الأسري:

تحدث مع أطفالك: شجعهم على التحدث إليك حول أى شيء يزعجهم أو يشعرون بعدم الارتياح تجاهه عبر الإنترنت.

2. التوعية المبكرة:

ابدأ بتوعية أطفالك حول مخاطر الإنترنت بمجرد بدئهم فى تصفحها وعلمهم الفرق بين المحتوى "الجيد" و"السيء".

3. ضع قوانين واضحة:

اتفق مع أطفالك على قواعد واضحة لاستخدام الإنترنت، مثل تحديد أوقات الاستخدام، المواقع المسموح بها، ومع من يمكنهم التواصل.

4. شاركهم تجاربهم الرقمية:

استكشف المواقع والألعاب والتطبيقات مع أطفالك، واجعلهم يعرضون لك ما يفضلونه،لأن هذا يساعدك على فهم عالمهم الرقمى بشكل أفضل.

5. تفعيل الإجراءات التقنية وأدوات الرقابة الأبوية:

استخدم هذه الأدوات المتوفرة فى أنظمة التشغيل (مثل Google Family Link) وعلى الأجهزة والتطبيقات المختلفة لفلترة المحتوى، تحديد أوقات الاستخدام، وتتبع المواقع الجغرافية (إذا كان ذلك مناسبًا).

6. تفعيل "البحث الآمن":

قم بتفعيل ميزة البحث الآمن على محركات البحث لفلترة المحتوى غير اللائق.

7. إعدادات الخصوصية

تأكد من ضبط إعدادات الخصوصية على أعلى مستوى فى جميع التطبيقات والألعاب التى يستخدمها أطفالك.