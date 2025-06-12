شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تطلق نظارات الواقع المعزز بحجم أصغر ووزن أخف عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

سيصل الجيل القادم من نظارات الواقع المعزز المستقلة من سناب العام المقبل، وستكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأقوى أداءً من الجهاز المُخصص للمطورين الذي أطلقته شركة سناب شات العام الماضي ، وأعلن الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل عن النظارات القادمة، والتي ستُسمى "Specs"، خلال كلمة رئيسية في معرض Augmented World Expo (AWE).

وقال شبيجل: ستُطرح Specs العام المقبل، بتصميم أصغر بكثير، وبوزن أقل بكثير، وبقدرات أكبر بكثير ، وأضاف أن النظارات ستكون "جاهزة للطرح العام"، لكنه لم يُفصّل سعرها.

وأصبحت نظارات الجيل الخامس الحالية متاحة فقط للمطورين المعتمدين الراغبين في الالتزام باشتراك سنوي بقيمة 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

مع ذلك، يُتوقع أن يكون إطلاق سناب لنظارات الواقع المعزز الأصغر حجمًا خبرًا سارًا لعشاق سناب شات المهتمين بجهاز الواقع المعزز المستقل للشركة، والذين ربما شعروا بالإحباط من تصميمه الضخم وكبير الحجم.

ولم يُفصح شبيجل عن تفاصيل كثيرة حول النظارة، لكن سناب أشارت في منشور على مدونتها إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا هامًا ، وكتبت الشركة من الواضح أن أجهزة وواجهات المستخدم الحالية غير كافية تمامًا لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

وستُفسح روبوتات الدردشة المجال قريبًا لتجارب غامرة تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى العالم من خلال الواقع المعزز، مما يُمكّننا من التعبير عن أنفسنا، والتعرف على العالم، ويحتوي الإصدار الحالي من نظارة Spectacles بالفعل على بعض التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك بفضل شراكة مع OpenAI.

كما أعلنت سناب اليوم، عن تكاملات جديدة مع OpenAI وجوجل تتيح للمطورين بناء عدسات متعددة الوسائط لنظارة Spectacles، والتي يمكنها استخدام الكاميرات المدمجة للتفاعل مع محيط مرتديها.

وذكرت سناب أن المطورين قد ابتكروا بالفعل تجارب لإنشاء الوصفات والترجمة وتحويل العملات، وأكدت مجلة شبيجل أن عدسات الواقع المعزز التي يطورها المطورون حاليًا ستعمل مع الجيل التالي من الإطارات ، لذا عند إطلاقها من المتوقع أن يكون هناك دليل شامل لتجارب الواقع المعزز لهذه النظارات.