شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الطقس خدمة خفية فى نظام iOS 26.. ما سر اخفائها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر الأدلة الموجودة فى النسخة التجريبية للمطورين من نظام iOS 26 أن آبل تعمل على ميزة تحديث الطقس عبر الأقمار الصناعية لأجهزة آيفون، وتتيح هذه الميزة لجهاز iPhone تنزيل توقعات الطقس باستخدام اتصال الأقمار الصناعية.

ولم يتم ذكر هذه الميزة خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2025 فى 9 يونيو، ولكن تم العثور عليها فى شيفرة iOS 26، وهى تهدف إلى مساعدة المستخدمين فى البيئات النائية.

ستعمل الميزة عند عدم توفر اتصال الشبكة القياسى (بيانات الجوال أو Wi-Fi)، حيث تعمل بشكل مشابه لميزة Emergency SOS من Apple، لذا سيتعين عليك توجيه جهازك نحو السماء للاتصال بالقمر الصناعى.

وبمجرد الاتصال، سيستقبل هاتف آيفون بيانات الطقس المُحدثة وأى تنبيهات ذات صلة بموقعك يُعد هذا مفيدًا للغاية للمتنزهين أو المُخيمين أو المُتسلقين، حيث تُعدّ دقة توقعات الطقس أمرًا بالغ الأهمية.

كما يُمكن أن يكون مفيدًا جدًا فى المناطق التى أدت فيها كارثة طبيعية إلى تدمير أبراج الاتصالات الخلوية.

فى عام 2022، قدمت آبل اتصال الأقمار الصناعية مع ايفون 14، بدءًا من Emergency SOS، وتدريجيًا، تعمل الشركة على توسيع نطاق اتصال الأقمار الصناعية، والآن تتوفر أيضًا خدمة iMessage عبر الأقمار الصناعية ومشاركة الموقع، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت تحديثات الطقس عبر الأقمار الصناعية ستكون مجانية أم ستكون جزءًا من خطة اشتراك.

عند إطلاق Emergency SOS، كانت مجانية لمدة عامين لمشترى ايفون 14 ومن المتوقع أن تصبح ميزة مدفوعة فى المستقبل، ولم تُحدد شركة آبل بعدُ أسعار هذه الميزة.

تغطية هذه الميزة محدودة، ويتركز دعمها فى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض أجزاء أوروبا، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت ميزة الطقس عبر الأقمار الصناعية الجديدة ستُوسّع لتشمل مناطق أخرى، وما هى طُرز أجهزة iPhone التى ستدعمها.