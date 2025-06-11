شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعلن خلق 490 ألف وظيفة وإضافة 55 مليار دولار إلى الناتج المحلى لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر يوتيوب تقريرًا يُظهر مدى تأثير اقتصاد المبدعين، فقد كشف أن منظومته الإبداعية ساهمت بأكثر من 55 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ودعمت أكثر من 490 ألف وظيفة بدوام كامل، وفقًا لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس.

عندما يتحدث يوتيوب عن منظومته الإبداعية، فهو لا يقتصر على المبدعين فحسب، بل يشمل أيضًا كل من يعمل مع منشئي المحتوى على يوتيوب (مثل محرري الفيديو، والمساعدين، ومسؤولي العلاقات العامة)، بالإضافة إلى العاملين في شركات تُعنى بالمبدعين، ولكن هذه الأرقام في ازدياد مستمر.

في عام 2022، أفاد يوتيوب وأكسفورد إيكونوميكس أن منظومته الإبداعية قد خلقت حوالي 390 ألف وظيفة، وساهمت بأكثر من 35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مما يعني أن هذه الأرقام لعام 2024 قد قفزت بمقدار 100 ألف وظيفة و20 مليار دولار.

وتعد هذه الأرقام كبيرة جدًا، حيث يوفر يوتيوب أكثر الفرص ثباتًا وربحًا لمنشئي المحتوى، و يمكن للمؤهلين لبرنامج شركاء يوتيوب كسب 55% من عائدات الإعلانات؛ حتى بالنسبة لمنشئي المحتوى متوسطي المستوى، ويمكن أن يصل ذلك إلى عدة آلاف من الدولارات شهريًا. في حين حاول تيك توك ويوتيوب شورتس تحقيق الدخل من منصتيهما، لم يجد القطاع طريقة لتوزيع عائدات الإعلانات بشكل موثوق بين منشئي المحتوى القصير.

بصفته قطاعًا سريع النمو، دأب منشئو المحتوى على الدعوة للمؤسسات الأمريكية، من البنوك إلى الحكومة، لخدمة قطاعهم بشكل أفضل، حيث يواجه بعض منشئي المحتوى صعوبة في الحصول على بطاقات ائتمان تجارية أو الحصول على قروض تجارية معينة، بغض النظر عن ملاءمتهم المالية الواضحة.