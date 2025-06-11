تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جهاز OnePlus اللوحي للألعاب بشاشة 165 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة أن OnePlus تستعد لإطلاق هاتف ألعاب مزود بأزرار كتفية، من المتوقع أن يكون جزءًا من سلسلة Ace 6 التي قد ترى النور في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى الهاتف، تشير المعلومات إلى احتمال طرح الشركة لجهاز لوحي مخصص للألعاب.

وأوضح المسرب Smart Pikachu عبر منصة Weibo أن OnePlus تعمل على جهاز لوحي للألعاب يدعم شاشة بمعدل تحديث 165 هرتز.

ومن المثير للاهتمام أن الهاتف المرتقب نفسه قد يأتي بشاشة بنفس معدل التحديث، مقارنةً بهاتف OnePlus 13 الرائد الذي يمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز فقط. أما هاتف OnePlus Ace 5 Ultra الحالي، فيوفر أعلى معدل تحديث بين هواتف الشركة بمعدل 144 هرتز.

على صعيد متصل، أطلقت OnePlus مؤخرًا جهازها اللوحي الأحدث OnePlus Pad 3، الذي يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 13.2 إنش ومعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

ويضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 12,140 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط. ويبلغ سعر نسخة الـ 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية و256 جيجابايت تخزين داخلي حوالي 699.99 دولارًا.

حتى الآن، لم تؤكد OnePlus أي تفاصيل رسمية بشأن جهازها اللوحي المخصص للألعاب، لذا تبقى هذه المعلومات ضمن نطاق الشائعات التي يجب التعامل معها بحذر.

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