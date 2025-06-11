شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تطبيق آيفون جورنال إلى آيباد وماك.. تجربة رقمية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

بعد عامين من كونه تطبيقًا حصريًا لأجهزة iPhone، سيتوفر تطبيق Journal من Apple قريبًا على أجهزة Mac وiPad ، وأعلنت Apple في مؤتمر WWDC أن أحدث تحديثات macOS 26 و iPadOS 26 ستدعم تطبيق Journal ، الذي يُمكّن المستخدمين من تتبّع أنشطتهم اليومية وتجاربهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو والمذكرات الصوتية.

وصرحت Apple في بيانها الصحفي لنظام macOS 26 : "يأتي تطبيق Journal إلى أجهزة Mac، مما يُسهّل توثيق اللحظات اليومية والأحداث الخاصة والكتابة عنها عند حلول الإلهام".

وأضافت: على أجهزة Mac، من السهل كتابة تدوينات طويلة ومدروسة وعرضها على خريطة، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بتدوينات متعددة لمختلف جوانب الحياة، والتي تتم مزامنتها جميعًا عبر أجهزة Apple".

و تقول Apple إن مستخدمي تطبيق Journal يمكنهم استخدام أصابعهم أو قلم Apple Pencil لإضافة رسومات وكتابة يدوية إلى مدوناتهم.

ويرى البعض أن جاذبية هذا التطبيق تأتى على iPad بشكل خاص، خاصةً لمن يُضيفون بانتظام رسومات ورسومًا توضيحية إلى مدوناتهم، كما أن إمكانية استخدام التطبيق على شاشة أكبر ستُشعرك على الأرجح بأنك أقرب إلى استخدام المجلات الورقية التقليدية، مما قد يدفع البعض إلى التحول إلى التجربة الرقمية.

سيحتاج مستخدمو iPad وMac إلى الانتظار لفترة قصيرة لتجربة Journal في حين أن الإصدارات التجريبية للمطورين متاحة الآن ، فإن الإصدارات التجريبية العامة لنظامي التشغيل iPadOS 26 وmacOS 26 لن تصل حتى الشهر المقبل، مع توقع إصدار كامل هذا الخريف.