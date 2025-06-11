تكنولوجيا: رصد الحاسب المحمول Asus ROG Strix G16 بمعالج Intel من الجيل الرابع عشر وبطاقة GeForce RTX 5050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن شركة Nvidia لم تعلن رسميًا عن إصدار بطاقة GeForce RTX 5050 لأجهزة الحاسب المحمول، إلا أن هذه البطاقة ظهرت في عدة متاجر إلكترونية مصاحبةً لأجهزة محمولة منخفضة التكلفة.

مؤخرًا، رُصدت البطاقة مرة أخرى في فيتنام، وهذه المرة داخل حاسب محمول من نوع Asus ROG Strix G16. وقد ظهر سعر مبدئي وهمي يبلغ 999,999,999 دونغ فيتنامي، ومن المتوقع أن يتم تعديله عند الإعلان الرسمي عن الجهاز.

للإشارة، تم تحديث هذا الحاسب المحمول سابقًا في معرض CES 2025 بمعالجات AMD Ryzen 9000 HX من سلسلة Fire Range، تلاه تحديث آخر لسلسلة Dragon Range بمعالجات Ryzen 8000 HX.

إلا أن هذا الإصدار من ROG Strix G16 يختلف حيث يجمع بين بطاقة RTX 5050 ومعالج Intel Core i7-14650HX المبني على معمارية Raptor Lake.

ويضم الحاسب ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت من نوع DDR5-5600، مع إمكانية التوسع حتى 64 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 90 واط، وشاشة بقياس 16 إنش بدقة 2.5K (2560 × 1600) بمعدل تحديث 240 هرتز من نوع ROG Nebula، والتي تعد مميزة جدًا مقارنة ببطاقة RTX 5050.

وبالرغم من قوة المعالج، إلا أن البطاقة الرسومية قد تواجه صعوبة في تحقيق معدل 240 إطارًا في الثانية بشكل ثابت، مما يجعل استخدام تقنيات مثل DLSS Frame Generation وMulti Frame Generation ضروريًا لتحقيق أفضل أداء.

وتشير التوقعات إلى أن بطاقة RTX 5050 لأجهزة الحاسب المحمول ستعمل بتردد تعزيز يصل إلى 2250 ميجاهرتز، مع استهلاك طاقة يصل إلى 115 واط (100 واط أساسي + 15 واط تعزيز)، وقد تتوفر بعض الإصدارات التي تعمل بطاقة أقل تصل إلى 60 واط. كما يُشاع أن البطاقة تعتمد على معالج GB207 المزود بـ 2560 نواة CUDA.

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