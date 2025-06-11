تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أداء شريحة A19 Pro في سلسلة iPhone 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق سلسلة iPhone 17 في شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يأتي كل من iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max بشريحة A19 Pro الجديدة. ووفقًا لتسريب جديد، ظهرت أولى المؤشرات عن أداء هذه الشريحة المنتظرة.

بحسب ما كشفه المسرب Digital Chat Station عبر منصة Weibo، من غير المرجح أن تمثل شريحة A19 Pro قفزة كبيرة مقارنة بـ A18 Pro.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن A19 Pro قد تحقق حوالي 4000 نقطة في اختبار النواة الواحدة على منصة Geekbench 6، وما يقارب 10,000 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

ورغم أن هذه الأرقام لا تزال تقريبية، فإنها تعطي فكرة عامة عن أداء الشريحة الجديدة. وبالمقارنة، سجلت شريحة A18 Pro في هواتف iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max حوالي 3500 نقطة في النواة الواحدة، و8900 نقطة في الأنوية المتعددة، ما يعني أن A19 Pro قد تقدم تحسينًا يتراوح بين 15% و20% من حيث الأداء، وهو تطور جيد مقارنة بالجيل السابق.

ومن اللافت أن هذه الأرقام قد تضع شريحة A19 Pro على قدم المساواة تقريبًا مع شريحة M4 من أبل في الأداء الأحادي النواة، وهو إنجاز ملحوظ إن تحقق.

جدير بالذكر أن شريحة A19 Pro ستُصنّع باستخدام تقنية N3P المتقدمة من TSMC، وهي نفس التقنية المستخدمة في معالجات Snapdragon 8 Elite 2 وDimensity 9500 من ميدياتك، والتي من المتوقع طرحها أيضًا في سبتمبر.

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