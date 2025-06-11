شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ChatGPT يستعيد خدمته من جديد ويعمل بانتظام اليوم بدون أعطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تطبيق ChatGPT، العمل بانتظام اليوم الأربعاء، بعدما تعرض لعطل أمس الثلاثاء، فقد أبلغ المستخدمون عن وجود عطل يضرب التطبيق تسبب في عدم قدرته على الاتصال مما ساهم في تعطيل الخدمة لدى الكثيرين.

وفقا لما ذكره موقع " ZDNET"، تضمنت الشكاوى أمثلة لرسائل خطأ تقول: "حدث خطأ في الشبكة، يُرجى التحقق من اتصالك والمحاولة مرة أخرى، وإذا استمرت هذه المشكلة، يُرجى التواصل معنا عبر مركز المساعدة"، وأبلغ آخرون أنهم استقبلوا رسالة "خطأ في تدفق الرسائل".



وقد أظهرت OpenAI أن الخدمة كانت تواجه مشاكل، وقد أشار أحد تحديثات الحالة إلى ارتفاع معدلات الأخطاء وزمن الوصول الذي يؤثر على ChatGPT، وقد صرحت OpenAI أمس انها تحقق في المشكلة.



وخلال اليوم لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي أعطال بالتطبيق، الذى نجح في استعادة الخدمة وتقديم كافة الاستفسارات للمستخدمين في مختلف الموضوعات.

وكان هناك أكثر من 1350 مستخدمًا أبلغوا عن مشكلات أمس، حيث أفاد المستخدمون أن شات جي بي تي لم يتمكن من إكمال المهام المختلفة التي كلفوه بها.

الجدير بالذكر أيضا، أن شركة OpenAI قد أعلنت في فبراير 2025 أنها تمتلك أكثر من 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا في جميع أنحاء العالم و10 ملايين مشترك مدفوع الأجر في شات جي بي تي بلس.