تكنولوجيا: لو تليفونك اتسرق تعمل ايه.. كيف تستعيده مرة أخرى فى خطوات

القاهرة - سامية سيد - تعد عملية تتبع هاتف مسروق باستخدام خاصية "Find My Phone" (أو "العثور على جهازي" لأجهزة Android و "تحديد الموقع" لأجهزة Apple)، خطوة هامة لاستعادته أو حماية بياناتك، لذا نستعرض خلال السطور التالية الخطوات السليمة لاتباعها، مع الأخذ في الاعتبار أن التفاصيل قد تختلف قليلاً بين أجهزة Android و Apple.

وفيما يلي ماهى الخطوات السليمة لتتبع الهاتف المسروق :

التأكد من تفعيل الخاصية قبل أن يُسرق الهاتف



هذه هي الخطوة الأهم، فلا يمكن تتبع الهاتف إلا إذا كانت هذه الخاصية مفعلة عليه مسبقًا ولأجهزة Android (Find My Device):



1.افتح الإعدادات: انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) على هاتفك.



2. الأمان والموقع / Google ثم ابحث عن قسم "الأمان والموقع" (Security & Location) أو "Google" ثم "جميع الخدمات" (All services).

3.العثور على جهازي: اضغط على "العثور على جهازي" (Find My Device) وتأكد من تفعيلها.

4.تأكد من خدمة الموقع (Location) مفعلة على هاتفك.

لأجهزة Apple (Find My iPhone / تحديد الموقع):



1. افتح الإعدادات: انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" (Settings).

2. معرف Apple الخاص بك: اضغط على اسمك (Apple ID) في الجزء العلوي من الشاشة.

3.تحديد الموقع (Find My): اختر "تحديد الموقع" (Find My).

4.تحديد الموقع (Find My iPhone): تأكد من تفعيل "تحديد الموقع" (Find My iPhone) وخيار "إرسال آخر موقع" (Send Last Location).

5.تحديد الموقع (Find My Network): تأكد من تفعيل "شبكة تحديد الموقع" (Find My Network) لتتمكن من تحديد موقع الجهاز حتى لو كان غير متصل بالإنترنت.

ثانياً: خطوات تتبع الهاتف المسروق

الوصول إلى خدمة تتبع الهاتف:

* لأجهزة Android:

* افتح متصفح الويب على جهاز كمبيوتر أو هاتف آخر وانتقل إلى موقع أندرويد

* أو استخدم تطبيق "العثور على جهازي" (Find My Device) على هاتف Android آخر.

و لأجهزة Apple:

1.افتح متصفح الويب على جهاز كمبيوتر أو هاتف آخر وانتقل إلى موقع iCloud

أو استخدم تطبيق "تحديد الموقع" (Find My) على جهاز Apple آخر (iPad, Mac, iPhone).

تسجيل الدخول:

* لأجهزة Android: سجّل الدخول باستخدام حساب Google المرتبط بالهاتف المسروق و إذا كان الهاتف يحتوي على ملفات تعريف مستخدمين متعددة، سجّل الدخول باستخدام حساب Google على الملف الشخصي الرئيسي.

* لأجهزة Apple: سجّل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة المرور المرتبطين بالهاتف المسروق، قد يُطلب منك رمز تحقق، ولكن يمكنك غالبًا تجاوز ذلك بالنقر على "تحديد الأجهزة" (Find Devices) إذا كان جهازك الموثوق به مفقودًا.

تحديد الجهاز:

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بأجهزتك، واختر الجهاز الذي تريد تتبعه و ستظهر لك خريطة تعرض الموقع التقريبي لهاتفك.

الخيارات المتاحة (قد تختلف قليلاً حسب نوع الجهاز):

_ تشغيل الصوت (Play Sound): إذا كان الهاتف قريبًا منك (مثلاً في مكان قريب بالمنزل أو العمل) ولكن لا يمكنك رؤيته، يمكنك تشغيل صوت عالٍ للمساعدة في العثور عليه، حتى لو كان على الوضع الصامت.

_ تأمين الجهاز (Secure Device / Lost Mode): هذه خطوة حاسمة.

* لأجهزة Android: يمكنك قفل الجهاز بكلمة مرور جديدة أو رقم تعريف شخصي، وعرض رسالة مخصصة على شاشة القفل مع رقم هاتف للتواصل معك في حال العثور عليه.



ولأجهزة Apple (نمط الفقدان - Lost Mode): يقوم هذا بوضع جهازك في وضع القفل باستخدام رمز مرور أو كلمة مرور Apple ID، وإيقاف أي بطاقات دفع تستخدمها مع Apple Pay، كما يمكنك أيضًا عرض رسالة مخصصة ورقم هاتف للاتصال به على شاشة القفل.



_مسح بيانات الجهاز (Erase Device): إذا تأكدت أن الهاتف سرق ولا توجد أي فرصة لاستعادته، أو كنت تخشى على بياناتك الشخصية، يمكنك مسح جميع البيانات من الجهاز عن بعد وهذه الخطوة لا يمكن التراجع عنها وستقوم بإعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

بعد مسح البيانات، لن تتمكن من تتبع الجهاز مرة أخرى.



_الاتجاهات (Directions): للحصول على اتجاهات إلى موقع الهاتف على الخريطة و العثور بالقرب (Find Nearby - لأجهزة Apple التي تدعم Ultra Wideband): إذا كنت قريبًا جدًا من الجهاز، يمكن أن تساعدك هذه الميزة في تحديد المسافة والاتجاه إليه بدقة أكبر.

ونصح التقرير بالاتصال بالإنترنت لكي تعمل هذه الخاصية، يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل ومتصلاً بالإنترنت (Wi-Fi أو بيانات الجوال).