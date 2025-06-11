تكنولوجيا: الإصدار المستقر من Android 16 يصل إلى أجهزة Pixel رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما كان متوقعًا، بدأت جوجل في طرح الإصدار المستقر الأول من Android 16 لأجهزة Pixel، حيث أصبح التحديث متاحًا عبر الهواء (OTA) لسلسلة Pixel 6 والأحدث، بالإضافة إلى جهاز Pixel Tablet.

الأجهزة المؤهلة لتحديث Android 16 المستقر تشمل:

Pixel 6 / 6 Pro / 6a

Pixel 7 / 7 Pro / 7a

Pixel 8 / 8 Pro / 8a

Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a

Pixel Fold

Pixel Tablet

ورغم أن هذا التحديث يجلب عددًا من المزايا الجديدة، إلا أن ميزتين رئيسيتين لم تصدرا بعد: تصميم Material 3 Expressive ووضع سطح المكتب (Desktop Mode)، اللتان ستتوفران لاحقًا.

وفي المقابل، بدأت جوجل في تقديم Android 16 QPR 2 Beta، والموجّه للمطورين، حيث يتضمن وضع سطح المكتب الجديد.

يتطلب هذا الوضع الاتصال بشاشة خارجية عبر DisplayPort، ويتيح تشغيل عدة تطبيقات في نوافذ قابلة لتغيير الحجم، مع شريط مهام ودرج تطبيقات مستقل.

أما على الأجهزة اللوحية مثل Pixel Tablet، فيمكن تمديد الجلسة عبر الشاشتين وسحب العناصر بينهما.

من أبرز مزايا Android 16 المستقر:

دعم التطبيقات التكيفية، لتحسين الأداء على الشاشات المختلفة، خاصة في الأجهزة القابلة للطي.

تجميع الإشعارات من التطبيق نفسه لتقليل الفوضى.

إشعارات Live Updates لأنشطة مستمرة مثل التوصيل أو التنقل، تظهر على شاشة القفل والمنطقة العلوية.

عناصر تحكم جديدة لسماعات الأذن الطبية، مثل عرض حالة البطارية والتحكم في الميكروفون.

ميزة Advanced Protection لحماية البيانات من التطبيقات والمواقع والاتصالات الضارة.

دعم اختصارات لوحة المفاتيح، لقطات شاشة HDR، تحكم في معدل التحديث التكيفي، وطرق تحقق إضافية للهوية.

خيار متعدد النوافذ لأجهزة التابلت سيُطرح لاحقًا.

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