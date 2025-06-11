تكنولوجيا: تسريب موعد إطلاق OnePlus Nord 5 وNord CE5 رسميًا قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد من أحد المسربين على منصة X عن أن شركة OnePlus تستعد لإطلاق هاتفي Nord 5 وNord CE5 في يوم 8 يوليو القادم.

ويأتي Nord 5 كخليفة مباشر لهاتف Nord 4، الذي تم الكشف عنه في منتصف يوليو من العام الماضي، بينما يمثل Nord CE5 الجيل التالي لهاتف Nord CE4 الذي تم إطلاقه في أبريل 2024.

وفقًا لتسريبات سابقة، سيأتي هاتف Nord 5 بشاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

كما سيعتمد على معالج Dimensity 9400e من شركة ميدياتك، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري (OIS)، وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. وسيتضمن الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقوة 100 واط.

أما من حيث التصميم، فسيأتي Nord 5 بظهر زجاجي وهيكل بلاستيكي، وسيتضمن سماعتين خارجيتين ومُرسل IR.

في المقابل، سيحمل هاتف Nord CE5 شاشة OLED مسطحة بقياس 6.7 بوصات ومعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Dimensity 8350 من ميدياتك، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

كما سيضم نفس إعداد الكاميرات: رئيسية 50 ميجابكسل، واسعة 8 ميجابكسل، وأمامية 16 ميجابكسل. أما البطارية فستأتي بسعة أكبر قليلاً، تبلغ 7100 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 واط.

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