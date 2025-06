شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما خاصية App Tracking Transparency وكيف يمكنك إداراتها لحماية بياناتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خاصية App Tracking Transparency (ATT) على آيفون، والتى تُعرف بـ"شفافية تتبع التطبيقات"، واحدة من المزايا الهامة التي أطلقتها شركة آبل بدءًا من نظام iOS 14.5، حيث تهدف هذه الخاصية إلى منح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم وخصوصيتهم.

ماذا تعني خاصية "App Tracking Transparency"؟

تعني هذه الخاصية أن أي تطبيق يرغب في تتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الويب الأخرى التابعة لشركات أخرى (لأغراض الإعلان الموجه أو مشاركة البيانات مع وسطاء البيانات)، يجب عليه أن يطلب إذنك الصريح أولاً، و قبل هذه الميزة، كان بإمكان التطبيقات تتبع نشاطك بشكل افتراضي في كثير من الأحيان دون علمك أو موافقتك الصريحة.

وعندما يحاول تطبيق تتبع نشاطك، ستظهر لك نافذة منبثقة (pop-up) تسألك حول "السماح" (Allow) لتمنح التطبيق الإذن بتتبع نشاطك.

تُعد خاصية App Tracking Transparency مهمة لعدة أسباب

1. تعزيز الخصوصية.. تمنحك هذه الخاصية السيطرة الكاملة على بياناتك الشخصية، حيث يمكنك الآن أن تقرر بنفسك أي التطبيقات يمكنها جمع معلومات عن نشاطك عبر الإنترنت وخارجها، مما يقلل من كمية البيانات التي يتم جمعها عنك دون موافقة.



2. تقليل الإعلانات المستهدفة.. عندما تمنع التطبيقات من التتبع، يصبح من الصعب عليها بناء ملف تعريف دقيق عن اهتماماتك وسلوكك وهذا يعني أنك سترى عددًا أقل من الإعلانات الموجهة أو إعلانات قد لا تكون ذات صلة بك.



3. الشفافية.. تجبر هذه الميزة مطوري التطبيقات على أن يكونوا أكثر شفافية بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بهم، فالنافذة المنبثقة تجعلك على دراية تامة عندما يرغب تطبيق ما في تتبعك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خصوصيتك.

4. الحد من بيع البيانات.. تساهم في الحد من بيع بياناتك الشخصية لوسطاء البيانات، حيث أن تتبع النشاط يُستخدم غالبًا لجمع البيانات وبيعها لأطراف ثالثة.

وقبل هذه الميزة، كانت الشركات تجمع بياناتك ثم تمنحك خيار الانسحاب، لكن الآن، القاعدة تغيرت إلى "الرفض أولاً" (Opt-out by default)، مما يعني أن التطبيقات يجب أن تطلب موافقتك الصريحة قبل أن تتمكن من تتبعك.

كيف تدير إعدادات App Tracking Transparency؟

يمكنك في أي وقت مراجعة الأذونات التي منحتها أو سحبتها من التطبيقات لتتبع نشاطك:

1. انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) على جهاز iPhone أو iPad.

2. اختر "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).

3. اضغط على "التتبع" (Tracking).



ستجد هنا قائمة بالتطبيقات التى طلبت تتبع نشاطك، ويمكنك تفعيل أو إيقاف إذن التتبع لأي تطبيق بشكل فردي، كما يمكنك إيقاف خيار "السماح للتطبيقات بطلب التتبع" (Allow Apps to Request to Track) بشكل عام، وفي هذه الحالة لن تظهر لك النافذة المنبثقة لأي تطبيقات جديدة، وسيتم التعامل معها كما لو أنك اخترت "مطالبة التطبيق بعدم التتبع" تلقائيًا.

وتعد خاصية App Tracking Transparency هي خطوة كبيرة نحو تمكين المستخدمين من حماية خصوصيتهم والتحكم في بياناتهم الرقمية.