تكنولوجيا: أبل تضحي بالأداء لإطالة عمر بطارية آيفون بميزة جديدة في iOS 26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل يوم الإثنين عن نظام iOS 26، وهو الإصدار الرئيسي الجديد لنظام تشغيل آيفون، والمقرر طرحه في الخريف القادم لأجهزة آيفون بداية من iPhone 11 وحتى iPhone 16.

يشمل التحديث الجديد تعديلات كبيرة في التصميم، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة، وتطبيق كاميرا معاد تصميمه، بالإضافة إلى تطبيق جديد كليًا مخصص للألعاب.

من بين أبرز الميزات الجديدة التي يقدمها iOS 26، تبرز ميزة “الطاقة التكيفية” (Adaptive Power)، والتي يمكن تفعيلها إلى جانب وضع “توفير الطاقة” التقليدي (Low Power Mode) من خلال إعدادات النظام.

بينما يركّز وضع توفير الطاقة على تقليل الأنشطة في الخلفية مثل التحقق التلقائي من البريد الإلكتروني، تقوم ميزة “الطاقة التكيفية” بخفض أداء المعالج وتقليل سطوع الشاشة، ما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة من أكثر عنصرين استنزافًا للبطارية. وتُظهِر إعدادات النظام رسالة تحذيرية تفيد بأن بعض المهام قد تستغرق وقتًا أطول عند تفعيل هذا الوضع.

عندما تنخفض نسبة البطارية إلى 20%، يقوم iOS 26 بتفعيل وضع توفير الطاقة تلقائيًا.

من المرجّح أن تكون ميزة “الطاقة التكيفية” مصممة خصيصًا لهاتف iPhone 17 Air، الذي تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصات، وبطارية صغيرة نسبيًا بسعة 3000 مللي أمبير فقط.

هذا يعني أن المستخدمين سيعتمدون بشكل كبير على ميزات مثل Adaptive Power لضمان بقاء البطارية حتى نهاية اليوم.

وقد انتشرت شائعات تشير إلى أن iOS 26 سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدم وتقليل استهلاك الطاقة بشكل ذكي، إلا أن النسخة التجريبية الأولى من النظام لم تُظهر أي دلائل على تفعيل مثل هذه الميزة حتى الآن.

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