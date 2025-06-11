شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مسح المستندات ضوئيًا باستخدام جهاز iPhone: دليل شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد مسح المستندات ضوئيًا يتطلب وجود طابعة ضخمة أو التوجه إلى مكتبة أو مركز تصوير. الآن، يمكنك استخدام جهاز iPhone الخاص بك لمسح أي مستند بسرعة وبدقة، وتحويله إلى ملف رقمي يمكنك حفظه أو مشاركته فورًا، تقدم آبل خاصية المسح الضوئي ضمن تطبيقات النظام مثل "الملاحظات" و"الملفات"، مما يجعل العملية سهلة وآمنة، وبدون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

لماذا تستخدم iPhone لمسح المستندات؟

خاصية المسح الضوئي على iPhone سريعة وعالية الدقة، حيث تلتقط الكاميرا المستندات بجودة ممتازة، وتتعرف تلقائيًا على الحواف، وتعدل الزوايا، وتُحسّن وضوح النص، كما تتيح لك توقيع المستند أو الكتابة عليه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ الملفات مباشرة بصيغة PDF ويمكن مشاركتها على الفور عبر البريد أو التطبيقات المختلفة.

أين تجد أداة المسح الضوئي على iPhone؟

توجد أداة المسح الضوئي داخل تطبيق "الملاحظات" (Notes) وتطبيق "الملفات" (Files). ويُعد تطبيق الملاحظات هو الخيار الأسهل والأكثر استخدامًا لتصوير وحفظ المستندات بسرعة.

كيفية مسح مستند ضوئيًا باستخدام تطبيق "الملاحظات"

* افتح تطبيق "الملاحظات" على جهازك

* أنشئ ملاحظة جديدة بالضغط على رمز القلم والمفكرة

* اضغط على رمز الكاميرا ثم اختر "مسح المستندات ضوئيًا"

* وجّه الكاميرا نحو المستند؛ سيتعرّف الجهاز تلقائيًا على الحواف ويأخذ الصورة تلقائيًا، أو يمكنك التقاطها يدويًا

* اضبط الزوايا إذا لزم الأمر، ثم اضغط على "الاحتفاظ بالمسح"

* يمكنك تكرار العملية إذا كان لديك أكثر من صفحة

* بعد الانتهاء، اضغط "حفظ" وسيتم حفظ المستند داخل الملاحظة، ويمكنك مشاركته كملف PDF

كيفية المسح الضوئي باستخدام تطبيق "الملفات"

* افتح تطبيق "الملفات" واذهب إلى المجلد الذي ترغب في حفظ المستند بداخله

* اضغط على رمز النقاط الثلاث في الأعلى

* اختر "مسح المستندات ضوئيًا"

* التقط الصورة باتباع نفس الخطوات السابقة

* بعد الانتهاء، سيتم حفظ المستند تلقائيًا داخل المجلد بصيغة PDF

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

* ضع المستند على سطح مستوٍ في مكان مضاء جيدًا

* تجنب الظلال أو الانعكاسات قدر الإمكان

* أمسك الجهاز بثبات وتأكّد من أن الحواف مرئية بالكامل

* استخدم الوضع التلقائي للالتقاط عند تصوير مستندات متعددة

* أعد تسمية الملف بعد الحفظ ليسهل عليك العثور عليه لاحقًا

هل يمكن التوقيع أو الكتابة على المستند؟

نعم، بعد حفظ المسح الضوئي، يمكنك فتح الملف واستخدام أداة "العلامات" (Markup) لإضافة توقيعك أو ملاحظاتك أو تظليل أجزاء معينة من المستند. تدعم هذه الأداة استخدام القلم أو حتى إصبعك للرسم أو التوقيع بسهولة.