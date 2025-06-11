شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق مبتكرة لتحسين مساحة التخزين على هاتفك الذكى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد حجم التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو، يصبح الحفاظ على مساحة تخزين كافية تحديًا كبيرًا، لكن هناك العديد من الطرق المبتكرة التي يمكنك اتباعها لتحسين مساحة التخزين على هاتفك، دون الحاجة إلى حذف ذكرياتك أو تطبيقاتك المفضلة.

وفيما يلى أهم الطرق لتحسين مساحة تخزين لهاتفك:

الاستفادة القصوى من التخزين السحابي

يُعد التخزين السحابي حلاً ممتازًا لتخفيف العبء عن ذاكرة هاتفك مثل خدمات مثل Google Photos، iCloud، Dropbox، وOneDrive تتيح لك تخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات عبر الإنترنت.

ويمكنك رفع ملفاتك الكبيرة إلى السحابة ثم حذف النسخ الأصلية من هاتفك، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أى مكان.

توفر بعض هذه الخدمات خيار "تحرير مساحة" الذي يقوم تلقائيًا بحذف الصور ومقاطع الفيديو التي تم نسخها احتياطيًا بالفعل.

تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات

تستهلك العديد من التطبيقات مساحة كبيرة بسبب ملفات ذاكرة التخزين المؤقت (Cache). هذه الملفات تُستخدم لتسريع تحميل التطبيقات، ولكنها تتراكم بمرور الوقت يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات بشكل دوري لتحرير مساحة على هواتف أندرويد.

يمكنك تفعيل ذلك من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" ثم "التطبيقات" ثم اختيار التطبيق ثم "التخزين" ثم "مسح ذاكرة التخزين المؤقت".

على هواتف آيفون، قد تحتاج إلى حذف التطبيق وإعادة تثبيته لتنظيف الكاش.

استخدام التطبيقات المصغرة (Lite Apps)

هناك إصدارات "مصغرة" (Lite) للعديد من التطبيقات الشهيرة لتكون خفيفة الوزن وتستهلك مساحة أقل وبيانات أقل. إذا كنت تستخدم هذه التطبيقات بانتظام، فإن التحول إلى إصداراتها المصغرة يمكن أن يوفر لك مساحة كبيرة على هاتفك.



نقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة خارجية (لأجهزة أندرويد)

إذا كان هاتفك الأندرويد يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية (SD Card)، فهذه فرصة ذهبية لتحرير مساحة تخزين داخلية، حيث يمكنك نقل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وحتى بعض التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة.

الاستفادة من ميزات تحسين التخزين المدمجة

تأتي العديد من الهواتف الذكية الآن مزودة بميزات مدمجة لتحسين التخزين وعلى سبيل المثال، تحتوي هواتف أندرويد غالبًا على قسم "التخزين" في الإعدادات يتيح لك رؤية ما يستهلك مساحة أكبر ويقترح ملفات يمكنك حذفها.

وفي نظام iOS، يمكنك تفعيل ميزة "تحسين تخزين الصور" التي تقوم تلقائيًا بتخزين النسخ الأصلية عالية الدقة من صورك في iCloud وترك نسخ أصغر على جهازك.

إدارة الملفات الكبيرة

غالبًا ما تكون مقاطع الفيديو والصور عالية الدقة هي أكبر مستهلكي مساحة التخزين، لذا قم بمراجعة مكتبة الوسائط الخاصة بك وحذف أي مقاطع فيديو غير ضرورية أو صور مكررة.

كما يمكنك أيضًا تقليل دقة تسجيل الفيديو في إعدادات الكاميرا لتوفير مساحة في المستقبل.