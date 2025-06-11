شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء حساب أبل برقابة أبوية لطفلك على أيفون وماك والان مع تفاصيل الخبر

لا يمكن للأطفال دون سن 13 عامًا إنشاء حساب أبل Apple ID بأنفسهم، ولكن إذا كنتَ أحد الوالدين، فيمكنك إنشاء حساب أبل لطفلك برقابة أبوية، وللتحقق من أنك بالغ، قد تحتاج إلى بطاقة ائتمان، وعلى جهاز أيفون، يمكنك أيضًا التحقق باستخدام رخصة قيادة أو بطاقة هوية مُضافة إلى Wallet عند توفرها.

ووفقا لما ذكره موقع دعم أبل الرسمى، هناك بعض الخطوات البسيطة التى تمكنك من إنشاء حساب الطفل على أجهزة أيفون وماك.

خطوات حساب الطفل على جهاز iPhone أو iPad

- انتقل إلى الإعدادات > العائلة.

- اضغط على زر إضافة عضو.

- اضغط على إنشاء حساب طفل، ثم اضغط على متابعة.

- ادخل اسم الطفل وتاريخ ميلاده، وتأكد من إدخال تاريخ الميلاد الصحيح، الذى يمكنك تغييره لاحقًا.

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعداد الحساب، بالنسبة لحساب أبل الخاص بطفلك، يمكنك استخدام عنوان بريده الإلكترونى، أو عنوان @icloud المُقترح، أو لقبه في Game Center.

خطوات حساب الطفل على جهاز iPhone أو iPad بنظام iOS 15 أو iPadOS 15 أو إصدار أقدم

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على اسمك، ثم اضغط على "المشاركة العائلية"، واضغط على إضافة عضو.

- اضغط على إنشاء حساب للطفل، ثم اضغط على متابعة.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعداد الحساب، ويمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني للطفل لحساب أبل الخاص به، أو لقبه في Game Center، وتأكد من إدخال تاريخ الميلاد الصحيح، فأنت محدود بما يمكنك تغييره لاحقًا.

خطوات حساب الطفل على جهاز Mac

- اختر قائمة Apple> إعدادات النظام، ثم اضغط على العائلة.

- اضغط على إضافة عضو.

- إعدادات نظام Mac تعرض دعوة "مشاركة العائلة"، وزر "إنشاء حساب طفل".

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعداد الحساب، بالنسبة لحساب Apple الخاص بطفلك، يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني أو لقبه في Game Center..

خطوات حساب طفل على جهاز Mac بنظام macOS Monterey أو إصدار أقدم

- اختر قائمة Apple > تفضيلات النظام، ثم اضغط على "مشاركة العائلة".

- اضغط على زر "إضافة"، لم يتم توفير بديل للصورة.

- اضغط على "إنشاء حساب طفل".

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعداد الحساب.