شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم تطبيق "Move to iOS" للانتقال من Android إلى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تطبيق "Move to iOS" أداة رسمية من Apple تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال من أجهزة Android إلى أجهزة iPhone، من خلال خطوات بسيطة، يمكن للمستخدمين نقل بياناتهم بأمان وسرعة دون الحاجة إلى حفظها في مكان آخر قبل التبديل.

ما هو تطبيق "Move to iOS"؟

تم تطوير تطبيق "Move to iOS" بواسطة Apple لتوفير وسيلة سهلة وآمنة لنقل البيانات من أجهزة أندرويد إلى أجهزة iPhone أو iPad. يتيح التطبيق نقل مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك:

جهات الاتصال

سجل الرسائل

الصور ومقاطع الفيديو من الكاميرا

حسابات البريد الإلكتروني

التقويمات

محتوى WhatsApp

يُنشئ التطبيق شبكة Wi-Fi خاصة بين الجهازين لضمان نقل البيانات بشكل آمن ومباشر دون الحاجة إلى تخزينها في السحابة أو استخدام كابلات.

كيفية استخدام تطبيق "Move to iOS"

لاستخدام التطبيق، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

التحضير: تأكد من أن كلا الجهازين متصلان بمصدر طاقة وأن شبكة Wi-Fi مفعلة.

تثبيت التطبيق: على جهاز Android، قم بتنزيل تطبيق "Move to iOS" من متجر Google Play.

إعداد iPhone الجديد: عند إعداد iPhone الجديد، اختر خيار "نقل البيانات من Android" عندما تصل إلى شاشة "التطبيقات والبيانات".

الاتصال: على جهاز Android، افتح تطبيق "Move to iOS" وأدخل الرمز المكون من 6 أو 10 أرقام الذي يظهر على iPhone.

اختيار البيانات: حدد البيانات التي ترغب في نقلها، ثم ابدأ عملية النقل.

الانتظار حتى الاكتمال: اترك الجهازين حتى تكتمل عملية النقل تمامًا.

التوافق: يتطلب التطبيق أن يكون جهاز Android يعمل بنظام Android 4.0 أو أحدث، وiPhone يعمل بنظام iOS 9.0 أو أحدث.

نقل تطبيقات الطرف الثالث: لا ينقل التطبيق التطبيقات نفسها، ولكن إذا كانت التطبيقات مجانية ومتاحة على App Store، فسيتم اقتراح تنزيلها بعد النقل.

محتوى WhatsApp: يدعم التطبيق نقل محتوى WhatsApp، بما في ذلك الرسائل والوسائط، بشرط أن تكون الإصدارات متوافقة.

ملاحظات هامةالبدائل المتاحة

إذا واجهت صعوبات مع "Move to iOS"، هناك بدائل مثل تطبيقات "MobileTrans" و"Smart Switch" التي تقدم خيارات إضافية لنقل البيانات بين الأجهزة.