شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحويل ملف PDF إلى Word والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن ملفات PDF أكثر جمالية واحترافية من ملفات Word القياسية، إلا أنها ليست سهلة التحرير، حيث تتوفر العديد من برامج تحرير PDF الجيدة ومع ذلك، إذا كنت ترغب في المشاركة والتعاون أو تعديل العديد من عناصر مستند PDF، فقد يكون من الأفضل تحويله إلى مستند في مستندات جوجل.

وإذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فإليك كيفية تحويل ملف PDF إلى مستندات جوجل:

1. عند تحويل الملفات، نوصي باستخدام نسخة الويب، إذ قد يكون التنسيق مشوشًا عند عرضها وتحريرها على هاتفك.



2. إضافةً إلى ذلك، لا يحتفظ مستندات جوجل بتنسيق ملفات PDF لذلك، قد يبدو مستندك بعد التحويل مشوهًا للغاية و يحدث هذا غالبًا مع المستندات التي تعتمد بشكل كبير على التصميم والصور.



3. إذا كان لديك مستند عادي مليء بالنصوص مع بعض عناصر التصميم هنا وهناك، فلا داعي للقلق، وسيحتفظ مستندات جوجل بالتنسيق في معظمه.

4. انتقل إلى موقع جوجل درايف واسحب ملف PDF على الصفحة الرئيسية لتحميله.

5. أو انتقل إلى "جديد" "تحميل ملف" وحمّل ملف PDF من جهاز الكمبيوتر.

6. بمجرد تحميل الملف، حدد الملف وانقر فوق فتح باستخدام Google Docs في الأعلى، حيث يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوقه، ثم تحريك المؤشر فوق "فتح باستخدام"، ثم النقر فوق "مستندات Google وبمجرد فتح الملف في مستندات Google، انتقل إلى ملف تنزيل Microsoft Word.

7. سيؤدى ذلك إلى تنزيل الملف المُحوّل على جهاز الكمبيوتر فورًا.