شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية تفعيل المصادقة الثنائية لحساب Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Step Verification) لحساب Gmail من أفضل الطرق لحماية حسابك من الاختراق، لاسيما أن الهجمات الالكترونية باستخدام الحيل المختلفة قد تعرضك لسرقة أموالك وحساباتك الشخصية.

ونستعرض خلال السطور التالية أهم الخطوات لتفعيل هذه الميزة التي تحمى حسابك على Gmail:

1. تسجيل الدخول إلى حسابك على Google، ثم افتح المتصفح واذهب إلى https://myaccount.google.com

2.سجّل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.



3.الانتقال إلى إعدادات الأمان

4.من القائمة الجانبية، اضغط على "الأمان" (Security)



5.مرر لأسفل حتى تجد قسم "تسجيل الدخول إلى Google"



6.اضغط على "التحقق بخطوتين" (2-Step Verification)



7. ولبدء إعداد المصادقة الثنائية، اضغط على "البدء" (Get Started)



8.أدخل كلمة مرورك مرة أخرى للتأكيد.

9. اختيار طريقة التحقق الثانية، فعادةً ما يطلب Google رقم هاتفك لإرسال رمز التحقق عبر رسالة نصية (SMS)أو مكالمة هاتفية أو تسجيل رقم الهاتف. ثم اختار طريقة استلام الرمز، واضغط Next وستتلقى رمزًا على الهاتف، سجله في المكان المطلوب ثم انقر تفعيل