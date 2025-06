شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من التطبيقات الضارة عبر هاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض المستخدمين أزمة في تتبعهم من قبل بعض التطبيقات الإلكترونية، مما يعرض بياناتهم الشخصية للاختراق، ويصبحون عرضة للانتهاك والابتزاز الإلكترونى، لذا نستعرض خلال السطور التالية كيفية منع تلم التطبيقات من تتبعك واختراق حساباتك .

على هواتف أندرويد (Android):

لايحتوي نظام أندرويد على إعداد شامل مثل iOS لمنع التتبع على مستوى النظام، ولكن يمكنك التحكم في التتبع من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى الإعدادات (Settings).

ابحث عن التطبيقات (Apps) أو مدير التطبيقات (Application Manager).

اختر التطبيق الذي تريد تعديل أذوناته.

اضغط على الأذونات (Permissions).

راجع الأذونات التي يطلبها التطبيق، وخاصة الموقع الجغرافي (Location)، الميكروفون (Microphone)، والكاميرا (Camera)وقم بتعطيل الأذونات التي لا يحتاجها التطبيق ليعمل بشكل صحيح.

بالنسبة للموقع، يمكنك اختيار "السماح فقط أثناء استخدام التطبيق" (Allow only while using the app) أو "عدم السماح" (Don't allow).

إدارة أذونات التطبيقات (خاصة أذونات الموقع)

إيقاف تخصيص الإعلانات (معرف الإعلانات):

* اذهب إلى الإعدادات (Settings).

* انقر على جوجل (Google).

* اضغط على الإعلانات (Ads).

* قم بتفعيل خيار "إلغاء تفعيل تخصيص الإعلانات" (Opt out of Ads Personalization) أو "إعادة تعيين معرف الإعلانات" (Reset advertising ID)و هذا يمنع الشركات من تتبع نشاطك للإعلانات المستهدفة.



تفعيل ميزة "عدم التتبع" في متصفح كروم (Chrome):

* افتح متصفح كروم (Chrome).

* اضغط على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر الإعدادات (Settings).

* انقر على الخصوصية والأمان (Privacy and security).

* اضغط على إرسال طلب "عدم التتبع" (Send a "Do Not Track" request).

* قم بتفعيل الإعداد (ملاحظة: بعض المواقع قد لا تلتزم بهذا الطلب).

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الجغرافي بالكامل (عند عدم الحاجة):

* اذهب إلى الإعدادات (Settings).

* انقر على الموقع (Location).

* يمكنك إيقاف تشغيل تتبع الموقع بالكامل إذا لم تكن بحاجة إليه.

إلغاء تثبيت التطبيقات غير الضرورية:

* التطبيقات التي لا تستخدمها قد تظل تجمع البيانات، لذاقم بإلغاء تثبيت أي تطبيقات لا تحتاج إليها.



استخدام VPN (شبكة افتراضية خاصة):

* يساعد استخدام VPN في إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير بياناتك، مما يجعل تتبع نشاطك عبر الإنترنت أكثر صعوبة.