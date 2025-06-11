شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقتين تنقل بهما الملفات بين جهاز الكمبيوتر وهاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك استخدام حساب جوجل أو كابل USB لنقل الصور والموسيقى والملفات الأخرى بين جهاز الكمبيوتر وهاتف أندرويد، وذلك من خلال خطوات بسيطة وبطريقتين يمكنك التعرف عليهما وفقا لما ذكره موقع دعم جوجل.

الطريقة الأولى: نقل الملفات باستخدام حساب Google

- حمّل الملفات إلى حساب Google لاستخدامها على كل من جهاز الكمبيوتر والجهاز.

- على جهاز الكمبيوتر، يمكنك التحميل من drive أو من جهاز الكمبيوتر المكتبي، ويمكنك تحميل الملفات إلى مجلدات خاصة أو مشتركة.

- في أعلى اليسار منdrive ، اضغط على "جديد"، ثم "تحميل ملف" أو "تحميل مجلد".

- اختر الملف أو المجلد الذي تريد تحميله وبذلك سيمكنك تنزيله على أي جهاز آخر عبر حساب جوجل.

الطريقة الثانية: نقل الملفات باستخدام كابل USB على جهاز كمبيوتر بنظام Windows

- افتح قفل جهازك.

- باستخدام كابل USB، وصل جهازك بالكمبيوتر.

- على جهازك، اضغط على إشعار "شحن هذا الجهاز عبر USB".

- ضمن "استخدام USB لـ"، حدد "نقل الملفات".

- ستُفتح نافذة نقل الملفات على جهاز الكمبيوتر، استخدمها لسحب الملفات.

- عند الانتهاء، اخرج جهازك من نظام Windows.

- افصل كابل USB.