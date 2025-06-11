شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف توفر مساحة على جوجل درايف؟.. حلول عملية لتفادى نفاد التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم يزداد فيه الاعتماد على التخزين السحابي، يبرز جوجل درايف Google Drive كأحد أهم الحلول الرقمية التي يعتمد عليها الملايين حول العالم لحفظ ملفاتهم ومشاركتها بسهولة، ومع تزايد الملفات وتراكم البيانات، تظهر مشكلة نفاد المساحة المجانية المتاحة (15 جيجابايت فقط للمستخدم العادي)، ما يفرض ضرورة التعامل بذكاء مع المحتوى المخزن، في هذا التقرير، نستعرض أبرز الطرق العملية لتوفير المساحة على Google Drive دون الحاجة للترقية إلى خطط مدفوعة.

مراجعة الملفات الكبيرة وحذف غير الضروري

الخطوة الأولى لتوفير مساحة على Google Drive تبدأ بمراجعة الملفات الأكبر حجمًا، من خلال كتابة الأمر "larger:10M" في شريط البحث داخل درايف، يمكن للمستخدم الوصول مباشرة إلى الملفات التي تتجاوز 10 ميجابايت، وهي غالبًا ما تشمل مقاطع فيديو، صور عالية الجودة، أو مستندات تحتوي على وسائط متعددة، بعد تحديد هذه الملفات، يُنصح بحذف غير الضروري منها ثم التوجه إلى "المهملات" لحذفها نهائيًا، إذ أن الملفات تظل تشغل مساحة حتى بعد حذفها من المجلدات الرئيسية.

تنظيف بريد Gmail من المرفقات الثقيلة

ما لا يعرفه كثيرون هو أن Gmail يستهلك جزءًا من نفس المساحة المخصصة لـ Google Drive، خاصةً إذا كانت هناك رسائل تحتوي على مرفقات ضخمة، وللتعامل مع هذا الأمر، يمكن استخدام فلاتر بحث داخل Gmail مثل "has:attachment larger:10M" لاستعراض الرسائل التي تضم ملفات كبيرة، بعد حذف الرسائل غير المهمة، يُفضل تفريغ سلة المهملات لتفعيل تأثير الحذف.

إدارة محتوى صور Google

تستهلك الصور ومقاطع الفيديو مساحة كبيرة، لا سيما عند رفعها بالجودة الأصلية. لتقليل التأثير على المساحة، يمكن للمستخدم الدخول إلى [صور Google] ومراجعة الملفات، أو التحول إلى ميزة "التخزين الموفر" (Storage Saver) التي تضغط الوسائط لتقليل حجمها دون فقدان ملحوظ في الجودة. ويُستحسن أيضاً حذف الصور المكررة أو غير المفيدة.

حذف النسخ الاحتياطية القديمة

تحتوي Google Drive على قسم خاص بالنسخ الاحتياطية التي تُنشئها بعض التطبيقات مثل WhatsApp، هذه النسخ قد تستهلك مساحة كبيرة دون أن يدرك المستخدم وجودها، عبر تطبيق Google Drive أو نسخة الويب، يمكن الوصول إلى قسم "النسخ الاحتياطية" واستعراض الملفات المتاحة وحذف القديمة منها أو تلك المرتبطة بأجهزة لم تعد قيد الاستخدام.

استخدام أداة Google One لتنظيم التخزين

وفّرت Google عبر خدمتها Google One أداة مخصصة لتحليل استخدام المساحة وعرض الملفات الكبيرة من مختلف الخدمات مثل Gmail، Google Drive، و"صور Google"، تتيح هذه الأداة إمكانية الحذف السريع للملفات غير الضرورية، كما توفر إحصائيات مرئية تسهّل على المستخدم اتخاذ قرارات سريعة بشأن التخزين.

الترقية للخطة المدفوعة.. خيار لا مفر منه أحيانًا

إذا لم تفِ الخطوات السابقة بالغرض، وبقيت المساحة ممتلئة رغم الحذف والتنظيم، قد يكون الاشتراك في خطة Google One المدفوعة هو الحل الأنسب، تبدأ الخطط من 100 جيجابايت شهريًا، ويمكن مشاركتها مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة، ما يجعلها خيارًا عمليًا واقتصاديًا لكثير من المستخدمين.