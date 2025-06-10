شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء هندى يستعد لزيارة محطة الفضاء الدولية لأول مرة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أكسيوم سبيس، ومقرها هيوستن، لإطلاق أول رائد فضاء هندي إلى المدار منذ عام 1984، وتم اختيار شوبانشو شوكلا، لدور الطيار في مهمة Ax-4، المقرر انطلاقها أخيرا نحو محطة الفضاء الدولية (ISS) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ستنطلق مهمة Ax-4 على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، وستقود مركبة Ax-4، المكونة من أربعة أفراد، رائدة الفضاء السابقة في ناسا، بيجي ويتسون، التي تشغل حاليًا منصب مديرة رحلات الفضاء البشرية في أكسيوم.

أما زملاء الطاقم الآخرون فهم شوكلا، وأخصائيا المهمة، سلاووش أوزنانسكي-ويشنيفسكي وتيبور كابو، وهما من بولندا والمجر.

سيقضي الرباعي حوالي 14 يومًا في إجراء الأبحاث وعروض التكنولوجيا على متن محطة الفضاء الدولية، بهدف إكمال أكثر من 60 تجربة بمساهمات من أكثر من 30 دولة، وهو رقم قياسي لمهمة أكسيوم.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها شوكلا وأوزنانسكي ويشنيفسكي وكابو إلى الفضاء، والمرة الأولى التي يطير فيها ممثلون من كل دولة من دولهم في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

سبق لبولندا والمجر والهند أن أرسلت رواد فضاء إلى الفضاء، لكنها لم ترسل أي شخص إلى محطة الفضاء الدولية من قبل.

ومع ذلك، من بين الدول الثلاث، الهند فقط هي التي تعمل حاليًا على تطوير واختبار مركبتها الفضائية القادرة على حمل طاقم "جاجانيان" والتي من المقرر أن تطلق رواد فضاء لأول مرة في عام 2027.

ستُمثل رحلة Ax-4 أول رحلة فضائية لشوكلا، وأول رحلة فضائية مأهولة مداريًا لمواطن هندي منذ عام 1984.

وقد كان هذا الشرف السابق من نصيب راكيش شارما، الشخص الهندي الوحيد الآخر الذي وصل إلى الفضاء حتى الآن، وقد فعل ذلك كجزء من مهمة سويوز T-11 التابعة لبرنامج الفضاء السوفيتي إنتركوسموس إلى محطة ساليوت 7 الفضائية.

ويأمل شوكلا الآن أن تُلهم مهمته جيلًا جديدًا من رواد الفضاء الهنود، قال: "أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه على الرغم من أنني، كفرد، أسافر إلى الفضاء، إلا أن هذه رحلة 1.4 مليار إنسان".

ستبقى دراجون ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية لمدة أسبوعين تقريبًا، حيث يُكمل الطاقم أهداف المهمة العلمية والتواصلية.

وبعد مغادرة محطة الفضاء في وقت ما خلال الأسبوع الأخير من يونيو، ستهبط Ax-4 بالمظلة عائدًة إلى الأرض للهبوط على سطح الماء قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

