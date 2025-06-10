شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق أقمار ستارلينك إلى المدار فى رحلة فالكون 9 السبعين هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

أنجزت سبيس إكس 70 مهمة مدارية، حيث انطلق صاروخ فالكون 9، مُتوّجًا بـ 26 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت عريض النطاق، من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان هذا الإطلاق السبعين لصاروخ فالكون 9 من سبيس إكس في عام 2025، وقد خُصصت 52 رحلة من هذه الرحلات لبناء كوكبة ستارلينك العملاقة في مدار أرضي منخفض (LEO)، وهي أكبر شبكة أقمار صناعية تم تجميعها على الإطلاق.

كما أنه بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، هبطت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 على متن سفينة سبيس إكس المسيرة، والتي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

وكان الإطلاق والهبوط السابع لهذا الصاروخ تحديدًا، وفقًا لوصف سبيس إكس للمهمة، حيث واصلت المرحلة العليا من الصاروخ حمل أقمار ستارلينك الستة والعشرين إلى مدار أرضي منخفض، ونشرتها كما هو مخطط لها بعد حوالي ساعة من الإقلاع.

وتشق المركبة الفضائية المُطلقة حديثًا طريقها للانضمام إلى الكوكبة العملاقة، التي تضم ما يقرب من 7700 قمر صناعي عامل.

لا يشمل هذا العدد، الذي يبلغ 70 عملية إطلاق، المهمات الثلاث لصاروخ ستارشيب العملاق التابع لسبيس إكس التي نُفذت في عام 2025، وانطلقت تلك الرحلات التجريبية دون المدارية في يناير ومارس وأواخر مايو.