شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس عطل ChatGPT والخدمة تبلغ المستخدمين بإجراء تحقيق والان مع تفاصيل الخبر

تعرض المستخدمين الذين حاولوا استخدام ChatGPT خلال الساعات القليلة الماضية، لمشكلة عدم اتصال، حيث إن الذكاء الاصطناعي لم يعد على طبيعته المعتادة في الدردشة والاستجابة، وأصبحت الخدمة معطلة لدى الكثيرين.

وفقا لما ذكره موقع " ZDNET"، تضمنت الشكاوى أمثلة لرسائل خطأ تقول: "حدث خطأ في الشبكة، يُرجى التحقق من اتصالك والمحاولة مرة أخرى، وإذا استمرت هذه المشكلة، يُرجى التواصل معنا عبر مركز المساعدة"، وأبلغ آخرون أنهم استقبلوا رسالة "خطأ في تدفق الرسائل".

وستجد المشكلة واحدة سواء كنت تستخدم موقع ChatGPT الإلكتروني، أو تطبيق Windows أو Mac، أو تطبيق iOS أو Android.

وتقول صفحة حالة الخدمة: "يواجه بعض المستخدمين معدلات خطأ وتأخرًا مرتفعًا في الاستجابة عبر الخدمات المدرجة، نحن نجري تحقيقًا."

كما أنه في صفحة الحالة الخاصة بها، تُظهر OpenAI أن الخدمة تواجه حاليًا مشاكل، ويشير أحد تحديثات الحالة إلى ارتفاع معدلات الأخطاء وزمن الوصول الذي يؤثر على ChatGPT، منصة Sora لتحويل النصوص إلى فيديو، وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، خلال الساعات الأربع الماضية.

ويركز تحديث أحدث آخر على Sora، مشيرًا مرة أخرى إلى ارتفاع معدلات الأخطاء، وفي كلتا الحالتين، صرحت OpenAI أنها تحقق حاليًا في المشكلة.