شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر أبل Apple WWDC 2025.. تعرف على أكبر 13 إعلانًا خلاله والان مع تفاصيل الخبر

هناك تغييرات كبيرة تنتظر منصات أبل، بدءًا من تحديث التصميم وصولًا إلى تحسينات رئيسية فى تعدد المهام لجهاز iPad، حيث أدرجت أبل مجموعة من التحديثات الرئيسية فى كلمتها الرئيسية فى مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين " Apple WWDC 2025".

ووفقا لما ذكره "The verge"، هذا ملخصًا لبعض التغييرات الأكثر إثارة التي أعلنت عنها أبل خلال الكلمة الرئيسية:

1- أنظمة تشغيل أبل تُسمى الآن حسب السنة

منحت أبل كل نظام من أنظمة التشغيل أرقام إصدارات جديدة تتوافق الآن مع السنة التالية لإصداره، بدلاً من رقم الإصدار، حيث إن الأسماء الجديدة هي iOS 26، وiPadOS 26، وmacOS 26، وwatchOS 26، وtvOS 26، وvisionOS 26.

وستصدر هذه الأنظمة فى أواخر عام 2025، ولكن تذكرها أسهل من تذكر iOS 19، وwatchOS 12، وmacOS 16، وتتوفر أنظمة التشغيل كإصدارات تجريبية للمطورين بدءًا من اليوم، وستكون متاحة لجميع المستخدمين هذا الخريف.

2- تحديثات تصميم Liquid Glass على أنظمة iOS وmacOS وiPadOS

تعمل أبل على تجديد تصميم أنظمة تشغيلها، وستتوفر سمة Liquid Glass جديدة تُضيف مزيدًا من الشفافية للأزرار، والمفاتيح، وأشرطة التمرير، والنصوص، وعناصر التحكم فى الوسائط فى جميع واجهاتها.



ستعتمد معاينة التاريخ والوقت والإشعارات على شاشة قفل iOS 26 أيضًا المظهر الجديد، مما يتيح لك رؤية واضحة لخلفية جهازك خلف النص.

3- مظاهر جديدة لتطبيقات الكاميرا وسفارى والهاتف

فى إطار إعادة تصميمها الشاملة، كشفت Apple عن تحسينات لبعض تطبيقاتها الأساسية فى نظام iOS 26، وستشغل صفحات الويب فى Safari الشاشة بأكملها.

يتميز تطبيق الكاميرا أيضًا بتصميم مبسط يعرض خيارين رئيسيين، الصور والفيديو، ويمكنك التمرير سريعًا على شريط الأدوات لإظهار أوضاع أخرى، مثل الحركة البطيئة والسينمائية.

سيحصل تطبيق الهاتف أيضًا على ترقية، حيث سيضم الآن تصميمًا يجمع بين المفضلة والحديثة والبريد الصوتي في لوحة واحدة، بينما تبقى المكالمات وجهات الاتصال ولوحة المفاتيح فى أسفل التطبيق.

4- نظام iPadOS 26 سيأتي بميزات نوافذ أفضل

تقدم أبل تحديثًا رئيسيًا لنظام iPadOS 26 من شأنه أن يُسهّل تعدد المهام، وستتيح لك إمكانيات النوافذ الجديدة تغيير حجم نوافذ التطبيقات، ووضعها حول الشاشة، وفتح المزيد من النوافذ في وقت واحد.

كما يُضيف مؤشر ماوس أكثر دقة وشريط قوائم جديد، مما يتيح لك التمرير لأسفل على أي تطبيق لعرض خيارات وأوامر متنوعة، ويبدو كل شيء أشبه بنظام ماك.

يحصل نظام iPadOS 26 أيضًا على نسخة من تطبيق Preview الخاص بنظام ماك لعرض الصور والملفات والتعليق عليها.

5- تطبيق الرسائل يحصل على خلفيات مخصصة وميزات جديدة للدردشة الجماعية

تُحدّث أبل تطبيق الرسائل للسماح لك بتغيير خلفية محادثاتك وإنشاء استطلاعات رأي في المحادثات الجماعية.

وتتضمن بعض التحديثات الأخرى مؤشرات الكتابة للمحادثات الجماعية والقدرة على فرز الرسائل من مُرسِلين غير معروفين، والتي ستظهر في مجلد منفصل بدلاً من قائمتك الرئيسية.

6- أبل تكشف عن مركز جديد للألعاب

كشفت أبل عن تطبيق ألعاب جديد يتيح لك الوصول إلى جميع ألعاب Apple Arcade واكتشاف ألعاب جديدة من مكان واحد.

ويمكنك الاطلاع على علامة تبويب المكتبة لعرض الألعاب التي نزلتها من متجر التطبيقات، بالإضافة إلى استخدام خيار اللعب معًا لتحدي الأصدقاء.

7- macOS 26 يجعل Spotlight أكثر فائدة

سيُقدّم تحديث macOS القادم ترقيةً لـ Spotlight تُحسّن نتائج بحثك مع خيارات التخصيص والتصفية لمساعدتك في البحث عن ملفات ومجلدات وتطبيقات ورسائل مُحددة، كما يُضيف إمكانية اتخاذ إجراءات مثل إرسال بريد إلكتروني أو إنشاء ملاحظة.

كما تُضيف Apple تطبيقَي "الهاتف" و"الألعاب" المُعلن عنهما حديثًا إلى macOS 26، بالإضافة إلى دعم ميزة "الأنشطة المباشرة" (Live Activities) على أجهزة iPhone.

8- جهاز Vision Pro يضيف دعمًا لوحدة تحكم PSVR2

سيدعم جهاز Apple Vision Pro وحدات تحكم VR2 Sense من PlayStation في نظام visionOS 26، مما يُتيح لك لعب مجموعة أوسع من ألعاب الواقع الافتراضي.

كما يُضيف ميزة تمرير جديدة تُتيح للمستخدمين التنقل بين التطبيقات من خلال النظر لأعلى أو لأسفل، بالإضافة إلى أدوات مكانية تندمج بسلاسة في مساحة المستخدم وتظهر مُجددًا في كل مرة يُشغّل فيها جهاز Apple Vision Pro.

9- ذكاء أبل يُمكّنك من البحث عما يظهر على شاشتك

ستتوفر ميزة ذكاء أبل جديدة في نظام iOS 26، تتيح لك استخدام نفس الأزرار التي تستخدمها لالتقاط لقطة شاشة، لاستدعاء مساعد الذكاء الاصطناعي، ومن هناك، يمكنك طرح أسئلة إضافية حول ما تراه على شاشتك باستخدام ChatGPT، أو البحث عن عنصر معين على Google أو Etsy للعثور على صور مشابهة.

10- watchOS 26 يضيف إيماءة "ضغطة المعصم" الجديدة

إلى جانب تصميم Liquid Glass، تُضيف Apple إيماءة "نقرة المعصم" الجديدة إلى watchOS 26، والتي يمكنك استخدامها لتجاهل الإشعارات.

ستحتوى Apple Watch أيضًا على "مساعد تمرين" جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعى، والذى سيُقدم نصائح وتشجيعًا شخصيًا.

11- ميزة الترجمة المباشرة ستتوفر للمكالمات و الرسائل النصية

تعمل أبل على دمج ترجمة فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعى فى تطبيقات الرسائل وFaceTime والهاتف.

يمكنك استخدام التكامل لترجمة النصوص تلقائيًا فى تطبيق الرسائل، بينما ستسمع الكلام مترجمًا بصوت عالٍ فى تطبيق الهاتف، وفى FaceTime، ستعرض Apple ترجمات فورية أثناء استماعك إلى شريكك فى المحادثة.

12- AirPods ستوفر قريبًا عناصر تحكم جديدة فى الكاميرا

عرضت أبل تحديثًا يتيح للمستخدمين التقاط الصور بأجهزة iPhone أو iPad من خلال الضغط على قاعدة AirPods.

كما تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل أصوات بجودة الاستوديو في المناطق الصاخبة مع عزل الصوت.

وستتوفر هذه الميزات فى سماعات AirPods 4، وAirPods 4 المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشط، وAirPods Pro 2.

13- أبل تفتح نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها للمطورين

على الرغم من أن الكلمة الرئيسية لشركة أبل لم تكن غنية بأخبار الذكاء الاصطناعى، إلا أن الشركة أعلنت أنها ستسمح لمطورى التطبيقات من جهات خارجية بالوصول إلى نموذج اللغة الكبير على الجهاز الذى تستخدمه Apple Intelligence، مما يسمح لهم بإنشاء أدوات خاصة بهم.