تكنولوجيا: تسريبات: لعبة Call of Duty 2026 ستكون Modern Warfare IV مع أحداث تدور حول كوريا الجنوبية والشمالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن لعبة Call of Duty القادمة، التي يطورها استوديو Infinity Ward، ستكون استكمالًا لأحداث Call of Duty: Modern Warfare III. ستحمل اللعبة طابعًا عصريًا مع إضافة تقنيات وأسلحة مستقبلية.

تُشير المعلومات إلى أن لعبة Call of Duty القادمة قيد التطوير، وقد تم تسريب اسمها وبعض تفاصيل القصة. يُقال إن اللعبة ستحمل عنوان Call of Duty: Modern Warfare IV، وستواصل قصة Modern Warfare III. التسريب يأتي من مصدر موثوق يتمتع بسجل حافل بالتسريبات الدقيقة، بينما لم تُشارك Activision أي تفاصيل رسمية حول اللعبة القادمة.

التسريب، الذي نشره المستخدم TheGhostofHope على منصة X، يزعم أن لعبة Call of Duty لعام 2026 ستُسمى Call of Duty: Modern Warfare IV، ويطورها استوديو Infinity Ward. يُشار إلى الرقم “4” باللغة الصينية-الكورية، ويؤكد المسرب أن كوريا الجنوبية والشمالية ستلعبان دورًا مهمًا في قصة اللعبة. يضيف أن هناك ثلاث فصائل رئيسية – 141، وSAS، وجمهورية كوريا – ستعمل معًا للقضاء على Makarov ومجموعة Konni لمنعهم من إشعال الحرب العالمية الثالثة.

يُقال إن Modern Warfare IV ستتبع أحداث Modern Warfare III بعد مقتل Shepherd وموت Soap على يد Makarov. مثل الألعاب الأخرى في السلسلة، ستحتفظ اللعبة بطابع عصري مع إضافة بعض الأسلحة والتقنيات المستقبلية.

بدأت سلسلة ألعاب Modern Warfare الفرعية مع Call of Duty 4: Modern Warfare في عام 2007، تلتها Call of Duty: Modern Warfare 2 وCall of Duty: Modern Warfare 3. بعد ذلك، أعيد إطلاق السلسلة مع Call of Duty: Modern Warfare، وCall of Duty: Modern Warfare II، وCall of Duty: Modern Warfare III، التي صدرت في 2023. في حين انتهت لعبة Modern Warfare 3 الأصلية في 2011 بقتل Captain Price لـ Makarov، نجا الخصم في النسخة المُعاد إطلاقها في 2023.

كما ذُكر سابقًا، لم تُشارك Activision أي تفاصيل حول لعبة Call of Duty القادمة، لكن يبدو أنها تواجه انتقادات بسبب ظهور إعلانات في لعبة Call of Duty: Black Ops 6 وتخصيصات Warzone.

