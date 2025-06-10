تكنولوجيا: إطلاق Oppo A5i Pro بمعالج Snapdragon 6S 4G Gen 1 وبطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو بهدوء عن هاتفين جديدين من الفئة الاقتصادية ضمن سلسلة A5، وهما Oppo A5i وOppo A5i Pro. ويشترك الهاتفان في معظم المواصفات التقنية، مع بعض الفروقات البسيطة.

فعلى سبيل المثال، يأتي الإصدار العادي ببطارية سعتها 5,100 مللي أمبير، بينما حصل الإصدار Pro على بطارية أكبر بسعة 6,000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 واط في كلا الهاتفين.

ويكمن الاختلاف الأكبر بين الهاتفين في نظام الكاميرات. حيث زُوّد هاتف A5i بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، في حين يأتي A5i Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. أما من الأمام، فقد حصل كلا الهاتفين على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

فيما يخص الشاشة، تأتي كلا النسختين بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة +HD، وسطوع أقصى يبلغ 1,000 شمعة، ومعدل تحديث 90 هرتز.

وقد استخدمت أوبو معالج Snapdragon 6S 4G Gen 1 في كلا الهاتفين، وهو نسخة مُعاد تسميتها من معالج Snapdragon 662 الذي سبق استخدامه في هاتف Oppo A5 Pro 4G.

ويعتمد هذا المعالج على دقة تصنيع 11 نانومتر ويضم أنوية Cortex-A73 وCortex-A53، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 610. ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتفان بنظام التشغيل Android 15 بواجهة ColorOS 15، لكن أوبو لم توضح حتى الآن خطة التحديثات المستقبلية.

أما من حيث الأبعاد، فلا توجد فروقات كبيرة. فالإصدار العادي يتميز بسُمك يبلغ 7.68 مم ووزن 186 جرام، بينما يأتي الإصدار Pro بسُمك 7.9 مم ووزن 193 جرام، رغم البطارية الأكبر.

ويتميز Oppo A5i Pro بمجموعة من الخصائص الإضافية مثل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65، ومنفذ سماعة رأس 3.5 مم، ودعم NFC، ومستشعر IR، ومستشعر بصمة مدمج في الجانب، إلى جانب دعم Wi-Fi 5 مزدوج النطاق.

الهاتف متوفر حاليًا بلون واحد هو البنفسجي الداكن (Midnight Purple)، ويُباع بسعر 9,000 بيزو فلبيني (حوالي 160 دولارًا أمريكيًا) عبر منصة Shopee في الفلبين. أما فيما يخص إصدار A5i العادي، فما زالت تفاصيل التوفر والسعر غير معلنة.

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