تكنولوجيا: الهواتف الذكية تهيمن على حركة الإنترنت عالميًا وفقًا لأحدث البيانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير أن الهواتف الذكية أصبحت تسيطر على حركة الإنترنت العالمية، حيث تبين أن 64% من إجمالي حركة المرور على الويب تأتي من الهواتف الذكية.

ورغم أن هذا الرقم لا يُعد مفاجئًا نظرًا للانتشار الواسع للهواتف الذكية واعتماد معظم المستخدمين عليها كوسيلة رئيسية لتصفح الإنترنت، إلا أن التقرير الجديد يمنحنا نسبة دقيقة يمكن الحديث عنها.

وقد استمر التحول من أجهزة الحاسب المكتبي والمحمول إلى الهواتف الذكية كجزء من الاتجاه الرقمي المتصاعد. ومنذ منتصف عام 2023، شهدت حركة الإنترنت عبر الهواتف الذكية نموًا متواصلًا، رغم بعض التقلبات.

وبالنظر إلى البيانات الممتدة من الربع الأول لعام 2015 حتى اليوم، نلاحظ أن المسار العام يتجه بثبات نحو الأعلى. ويُعد رقم 64% حاليًا أعلى نسبة سُجلت حتى الآن، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 62.71% والذي تحقق في الربع الماضي.

الجدير بالذكر أن هذه هي الزيادة الثامنة على التوالي في حصة الهواتف المحمولة من إجمالي حركة الإنترنت.

وعلى المستوى الإقليمي، تتصدر قارة آسيا المشهد بنسبة 71.3% من حركة الإنترنت هناك تأتي من الهواتف، بينما تصل النسبة في الأمريكتين وأوروبا إلى نحو 50%.

وهذا يوضح أن الهيمنة العالمية لحركة الإنترنت عبر الهواتف يمكن إرجاعها بشكل كبير إلى تفضيل المستخدمين في آسيا لاستخدام الهواتف الذكية.

أما من حيث أنظمة التشغيل، فتُظهر البيانات أن اندرويد يتفوق بشكل واضح، حيث يستحوذ على 72.72% من حركة الإنترنت عبر الهواتف، بينما تحتل iOS المرتبة الثانية بنسبة 26.92%، وهو ما يتماشى مع حصص السوق في مبيعات الهواتف الذكية عالميًا.

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