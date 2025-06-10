تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن Galaxy Z Fold7 بأرفع وأخف تصميم في عالم الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، كشفت سامسونج عن تلميحات تخص هاتف Galaxy Z Fold7، موضحة أنه سيقدم “تجربة فائقة تتجاوز مجرد قائمة من الميزات المطورة.” واليوم، أطلقت العلامة الكورية تلميحًا جديدًا يؤكد أن Galaxy Z Fold7 مصمم ليدوم طويلًا.

علاوة على ذلك، صرحت سامسونج أن Galaxy Z Fold7 هو “الأرفع، والأخف وزنًا، والأكثر تطورًا من بين هواتفها القابلة للطي حتى الآن”، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

ورغم عدم ذكر سامسونج اسم Galaxy Z Fold7 بشكل مباشر، فإن الفيديو الترويجي يؤكد أن الحديث يدور حول هاتف قابل للطي بأسلوب الكتاب وليس هاتف Galaxy Z Flip7 ذو التصميم القلاب.

حتى الآن، لم تعلن سامسونج رسميًا عن موعد إطلاق هواتفها القابلة للطي لعام 2025، لكن الشائعات تشير إلى أن هذه الهواتف ستُكشف في منتصف يوليو القادم.

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