تكنولوجيا: Honor X6c ينطلق بشاشة LCD بسرعة 120 هرتز ومعالج Helio G81 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسميًا عن هاتفها الجديد Honor X6c، الذي يُعد أحدث إصدار اقتصادي من العلامة التجارية. يأتي الهاتف بمواصفات قوية تشمل شاشة LCD بمعدل تحديث 120 هرتز، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.

يعتمد X6c على شاشة IPS LCD بحجم 6.61 بوصة وبدقة HD+، وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 نتس في ذروة السطوع.

وتحتوي الشاشة على ثقب صغير لكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 5 ميجابكسل. كما دمجت Honor مستشعر البصمة في زر الطاقة.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G81 Ultra، ويرافقه ذاكرة عشوائية بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت. ويأتي الجزء الخلفي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية QVGA تساعد في تصوير العمق.

يعتمد الهاتف على نظام MagicOS 9 المبني على أندرويد 15، ويتميز بدرجة حماية IP64، وزر خاص بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منفذ سماعات الرأس التقليدي.

يتوفر Honor X6c بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والأخضر، ويبدأ سعره في ماليزيا من 599 رينجيت ماليزي (ما يعادل حوالي 141 دولارًا).

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