شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يصيب روبوت الدردشة ChatGPT على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

أصاب روبوت الدردشة ChatGPT التابع لشركة "Open AI" عطل، تسبب في شكوى العديد من المستخدمين حول العالم، ووفقا لما ذكره موقع " Downdetector" الخاص بأى أعطال الكترونية، وصلت البلاغات من مئات الأشخاص عند توجههم لاستخدام خدمة ChatGPT.



عطل ChatGPT

ويعرض الرسم البياني عرضًا لتقارير المشاكل المُقدمة من ChatGPT خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنةً بحجم التقارير المُعتاد حسب الوقت من اليوم، والتي تركزت خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا إلى الآن.

كما أنه من الشائع الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم، لكن لا يُبلغ Downdetector عن أي عطل إلا عندما يكون عدد تقارير المشاكل أعلى بكثير من الحجم المُعتاد لذلك الوقت من اليوم.