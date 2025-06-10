شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ChatGPT لإضافة الألوان إلى صورك بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الناس استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحويل صورهم العائلية لأبائهم وأجدادهم من صور بالأبيض والأسود إلى صور ملونة، خاصة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح لأغراضٍ متعددة فمنها منح الحيوانات الأليفة مظهراً بشرياً إلى إنشاء صور رمزية على غرار باربي.

ولإضفاء الحيوية على صور عائلية قديمة بالأبيض والأسود بإضافة الألوان، بدأ الأمر بطلب المستخدمين من ChatGPT تحويل صور آبائهم وأجدادهم بالأبيض والأسود إلى صور ملونة.

وإليك كيفية تجربتها بنفسك:

لتلوين الصور القديمة، ابدأ بمطالبة بسيطة: قم بتحويل هذه الصورة بالأبيض والأسود إلى نسخة ملونة بشكل طبيعي تبدو وكأنها صورة فوتوغرافية ملونة أصلية.

خطوات إضافة اللون إلى الصور القديمة باستخدام ChatGPT

الخطوة 1 : انتقل إلى موقع ChatGPT أو تطبيقه، وتأكد من استخدام إصدار يدعم الصور.

الخطوة 2 : ابحث عن الصورة بالأبيض والأسود التي تريد تلوينها حمّلها في نافذة الدردشة.

الخطوة 3: اطلب التلوين من خلال تقديم الإشارة أو التفاصيل التى ترغب فيها .

الخطوة 4: سيقوم ChatGPT بمعالجة الصورة وإعطائك نسخة ملونة، عادة ما يستغرق الأمر بضع ثوان.

وإذا كنت ترغب في تحديد أي تفاصيل محددة لـ ChatGPT أو طلبت أداة الذكاء الاصطناعي مزيدًا من التفاصيل، فيمكنك إدخال تفاصيل مثل:

هذه صورة زفاف والديّ التُقطت في سبعينيات القرن الماضي، يُرجى الحفاظ على الألوان طبيعية.

قم بتقديم درجات لون البشرة ولون العين والملمس الطبيعي بدقة، خاصةً إذا كانت صورة شخصية.

استخدم إضاءة واقعية وألوانًا مناسبة تاريخيًا بناءً على العصر أو سياق الصورة.

حافظ على التفاصيل الأصلية والملمس والتباين من الصورة بالأبيض والأسود.

تجنب الإفراط في التشبع، أو المرشحات المصممة، أو أي آثار مرئية للذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لمشاهد الشوارع أو المناظر الطبيعية، قم بتطبيق درجات الألوان الواقعية على السماء وأوراق الشجر والأقمشة والأسطح والهندسة المعمارية.