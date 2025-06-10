تكنولوجيا: ظهور شريحة Nvidia N1X بمعمارية Arm على منصة Geekbench يشعل التوقعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان من المتوقع أن تكشف Nvidia عن أول شريحة للحواسب المحمولة بنظام Windows-on-Arm خلال معرض Computex 2025، لكن هذا الإعلان لم يحدث. وبدلًا من ذلك، بدأت التسريبات تشير إلى أن الشركة تعمل على وحدة APU موجهة لأجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب، من المنتظر إطلاقها في 2026، وتضم معالجًا صممته MediaTek.

ومؤخرًا، ظهرت شريحة Nvidia N1X مجددًا، ولكن هذه المرة على منصة قياس الأداء الشهيرة Geekbench.

سجلت شريحة N1X ما مجموعه 3,096 نقطة في اختبار النواة الواحدة و18,837 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة على إصدار Geekbench 6.4.

ورغم أن القائمة لا تكشف كثيرًا من التفاصيل حول بنية المعالج، إلا أنها تؤكد أن الشريحة تحتوي على 20 نواة بتردد أساسي يبلغ 2.81 جيجاهرتز.

من خلال كود الواجهة الخلفية لـ Geekbench، تبين أن المعالج قادر على رفع التردد حتى 4.0 جيجاهرتز، ويستمر بهذا التردد طوال فترة الاختبار. كما يظهر أن النظام المستخدم يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل على لوحة أم من تصنيع HP.

من حيث الأداء، تنافس شريحة Nvidia N1X معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 المبني على معمارية Strix Halo، الذي سجل 2,978 نقطة للنواة الواحدة و21,269 نقطة للأنوية المتعددة. أما معالج Apple M4 Max المكوّن من 16 نواة، فيواصل تصدره بنتائج بلغت 3,880 و25,760 نقطة على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن الشريحة التي ظهرت في هذا الاختبار لا تزال على الأرجح نموذجًا أوليًا، ومن المتوقع أن تقدم أداءً أعلى عند إطلاقها رسميًا.

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