تكنولوجيا: كل ما كشفت عنه آبل وملخص مؤتمر WWDC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC 2025) عن مجموعة من التحديثات القادمة لأنظمة التشغيل iOS، iPadOS، وmacOS، والتي ستتوفر للجمهور في خريف هذا العام. ركزت آبل على تحسينات في التصميم والإنتاجية، إلى جانب ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي. ستبدو واجهات المستخدم مختلفة بشكل ملحوظ مع واجهة تصميم محدثة، أدوات مُعاد تصميمها، وتطبيقات مطورة. إليكم ملخصًا لكل ما أعلنت عنه آبل في WWDC 2025.

تصميم الزجاج السائل وأسماء البرمجيات الجديدة

كما كان متوقعًا، كشفت آبل عن مفهوم تصميم بصري جديدة تُسمى “الزجاج السائل”، والتي ستطبق على جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها. وصفت آبل هذا التصميم بأنه التحديث الأوسع نطاقًا حتى الآن، مع عناصر شبه شفافة مثل الأدوات وإشعارات مُعاد تصميمها، لتقديم تجربة أكثر ديناميكية وتناسقًا عبر أنظمة iOS، iPadOS، وmacOS.

كما أعادت آبل تسمية أنظمة التشغيل، حيث سيُطلق على الإصدار القادم iOS 26 بدلاً من iOS 19، وسيتبع ذلك iPadOS 26، watchOS 26، وغيرها، في خطوة هي الأولى من نوعها لتسمية الإصدارات بناءً على السنة بدلاً من أرقام الجيل العشوائية.

نظامiOS 26

يتميز iOS 26 بتحسينات دقيقة تمنح النظام مظهرًا أنيقًا مع عناصر متداخلة، زوايا دائرية، وتصميم مستوحى من visionOS، النظام الذي يشغل سماعات Vision Pro. تتغير أيقونات التطبيقات بشكل طفيف، بينما تكتسب أشرطة الأدوات ومدخلات النصوص مظهرًا شبه شفاف. يبقى كل شيء مألوفًا، مما يضمن سهولة التعرف على تطبيقات رئيسية مثل الهاتف، الرسائل، وفيس تايم.

تطبيق الهاتف

حصل تطبيق الهاتف لأكبر إعادة تصميم له منذ إطلاقه مع الآيفون الأول. يركز التصميم الجديد على التمرير، مما يتيح تصفح جهات الاتصال الرئيسية، المكالمات الأخيرة، والبريد الصوتي في شاشة واحدة. يوفر شريط شبه شفاف في أسفل الشاشة وصولاً سريعًا إلى جهات الاتصال واللوحة الرقمية. كما تتيح ميزة “مساعدة الانتظار” (Hold Assist) كتم موسيقى الانتظار مع البقاء على الخط حتى يرد الطرف الآخر.

تطبيق الرسائل

يحصل تطبيق الرسائل على ميزات جديدة، تشمل إمكانية تغيير لون خلفية المحادثات الجماعية وإجراء استطلاعات رأي ضمن الدردشات. كما تتيح ميزة تصفية “المرسلين المجهولين” عزل الرسائل غير المرغوب فيها في مساحة منفصلة، مما يحافظ على تركيز المحادثات المهمة.

تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي في الرسائل إمكانية دمج رمزين تعبيريين لإنشاء Genmoji مخصص، مع دعم لإنشاء Genmoji باستخدام ChatGPT. كما تقدم ميزة الترجمة الحية ترجمة الرسائل فور كتابتها إلى اللغة المفضلة للمستلم، Juno 8 تطبيقات. تتوفر ترجمات حية مشابهة في فيس تايم، وميزات ترجمة ونطق حية في Apple Music لتسهيل الاستمتاع بالموسيقى بلغات أخرى. واجهة برمجة ترجمة المكالمات ستكون متاحة لتطبيقات التواصل من الطرف الثالث.

الخرائط والمحفظة

تكتسب خرائط آبل القدرة على تعلم روتين المستخدم واقتراح مسارات بديلة بناءً على حركة المرور، مع تسجيل “الأماكن التي تمت زيارتها” مثل المدن والمعالم لتسهيل العودة إليها. يدعم تطبيق المحفظة الهوية الرقمية، وهي هوية منفصلة عن رخصة القيادة أو جواز السفر للتحقق من الهوية في بعض المواقع، إلى جانب إمكانية إضافة بطاقات صعود محدثة.

تطبيق الألعاب

يقدم iOS 26 تطبيق Apple Games المخصص، الذي يضم علامة تبويب المكتبة لجميع الألعاب التي تم تنزيلها، وعلامة تبويب لـ Apple Arcade، وميزة التحديات للتنافس مع الأصدقاء في الألعاب المدعومة، بما في ذلك الألعاب الفردية.

الذكاء البصري

يصبح الذكاء البصري جزءًا أكبر من واجهة iOS 26، مما يتيح البحث المرئي عن أي عنصر يظهر على شاشة الآيفون، مثل البحث عن جاكيت مشابه عبر لقطة شاشة مع إمكانية تحديد مناطق معينة لتحسين البحث.

watchOS 26

إلى جانب تصميم الزجاج السائل، يقدم watchOS 26 ميزة Workout Buddy، التي تحلل سجل اللياقة البدنية وتوفر رؤى فورية مثل المسافة ومتوسط السرعة مقارنة بالتمارين السابقة. تختار تكاملات Apple Music قوائم تشغيل بناءً على نوع التمرين. يحصل Smart Stack على تحديث يعطي الأولوية للمعلومات حسب روتين المستخدم، مثل عرض تطبيق التمرين عند دخول صالة الألعاب الرياضية

macOS Tahoe

يحمل نظام macOS Tahoe الجديد لغة تصميم الزجاج السائل مع مظهر مألوف لمستخدمي ماك، مع زوايا دائرية شبه شفافة. يمكن تخصيص خلفيات المكتب وألوان المجلدات بإضافة رموز تعبيرية. يصل تطبيق الهاتف إلى ماك مع ميزات مثل مساعدة الانتظار. تتيح الاختصارات إجراءات ذكية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ويصبح Spotlight أكثر قوة مع تنفيذ الاختصارات متعددة الخطوات والوصول إلى سجل الحافظة.

iPadOS 26

يتميز iPadOS 26 بتصميم الزجاج السائل وميزات iOS 26 مثل تطبيقي الهاتف والألعاب، مع إضافة شريط قوائم ونظام نوافذ يشبه macOS لتحسين تعدد المهام. يمكن تغيير حجم النوافذ وتحريكها بسهولة باستخدام اللمس أو لوحة التتبع. يحصل تطبيق الملفات على عرض قائمة محدث وخيارات ألوان مخصصة، ويُقدم تطبيق Preview الجديد إدارة ملفات PDF والتعليق عليها. ميزات جديدة للبودكاست تشمل تسجيل صوتي بجودة استوديو عبر AirPods والتحكم بالتسجيلات عن طريق الضغط على AirPods.

visionOS 26

يقدم visionOS 26 ميزات ذكاء اصطناعي جديدة وتجارب مكانية، مع أدوات مكانية يمكن وضعها في مجال رؤية Vision Pro، ودعم التطبيقات الخارجية. تحول ميزة المشاهد المكانية الصور إلى تجارب غامرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يدعم النظام وحدات تحكم PlayStation VR2 Sense للألعاب، مع ميزة التمرير بالنظر للتنقل.

tvOS 26